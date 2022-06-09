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Полиция в Мичигане переходит на работу по телефону из-за нехватки бензина
Полиция в Мичигане переходит на работу по телефону из-за нехватки бензина - РИА Новости, 09.06.2022
Полиция в Мичигане переходит на работу по телефону из-за нехватки бензина
Полицейское подразделение в американском штате Мичиган сообщило, что на несколько месяцев раньше срока исчерпало бюджет на покупку бензина из-за его дороговизны РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T00:15
2022-06-09T00:15
2022-06-09T01:14
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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Полицейское подразделение в американском штате Мичиган сообщило, что на несколько месяцев раньше срока исчерпало бюджет на покупку бензина из-за его дороговизны и теперь будет стараться реагировать на вызовы без выезда на место.Цены на автомобильное топливо в США продолжают бить рекорды, достигнув в среду очередного исторического максимума в 4,955 доллара за галлон (3,785 литра) в среднем по стране.В мичиганском округе Изабелла галлон бензина обходится автомобилистам в среднем 5,189 доллара – заметно дороже, чем в среднем по стране."Я проинструктировал сотрудников постараться реагировать на вызовы, там, где это возможно, по телефону", - написал местный шериф.Он подчеркнул, что речь не идет о случаях, которые представляют угрозу для жизни, требуют сбора улик или оформления документов. Полицейские также не отказываются от патрулирования вверенной им территории, добавил он.
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в мире, сша, бензин
00:15 09.06.2022 (обновлено: 01:14 09.06.2022)
Полиция в Мичигане переходит на работу по телефону из-за нехватки бензина
Полиция в штате Мичиган переходит на работу по телефону из-за дороговизны бензина
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Полицейское подразделение в американском штате Мичиган сообщило, что на несколько месяцев раньше срока исчерпало бюджет на покупку бензина из-за его дороговизны и теперь будет стараться реагировать на вызовы без выезда на место.
Цены на автомобильное топливо в США
продолжают бить рекорды, достигнув в среду очередного исторического максимума в 4,955 доллара за галлон (3,785 литра) в среднем по стране.
"Управление шерифа округа Изабелла также ощущает боль на автозаправках. Мы исчерпали средства, выделенные на топливо, за несколько месяцев до вступления в силу нового бюджета", - написали полицейские в соцсети.
В мичиганском округе Изабелла галлон бензина обходится автомобилистам в среднем 5,189 доллара – заметно дороже, чем в среднем по стране.
"Я проинструктировал сотрудников постараться реагировать на вызовы, там, где это возможно, по телефону", - написал местный шериф.
Он подчеркнул, что речь не идет о случаях, которые представляют угрозу для жизни, требуют сбора улик или оформления документов. Полицейские также не отказываются от патрулирования вверенной им территории, добавил он.