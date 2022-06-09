https://ria.ru/20220609/politsiya-1794129414.html

Полиция в Мичигане переходит на работу по телефону из-за нехватки бензина

Полиция в Мичигане переходит на работу по телефону из-за нехватки бензина - РИА Новости, 09.06.2022

Полиция в Мичигане переходит на работу по телефону из-за нехватки бензина

Полицейское подразделение в американском штате Мичиган сообщило, что на несколько месяцев раньше срока исчерпало бюджет на покупку бензина из-за его дороговизны РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T00:15

2022-06-09T00:15

2022-06-09T01:14

в мире

сша

бензин

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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Полицейское подразделение в американском штате Мичиган сообщило, что на несколько месяцев раньше срока исчерпало бюджет на покупку бензина из-за его дороговизны и теперь будет стараться реагировать на вызовы без выезда на место.Цены на автомобильное топливо в США продолжают бить рекорды, достигнув в среду очередного исторического максимума в 4,955 доллара за галлон (3,785 литра) в среднем по стране.В мичиганском округе Изабелла галлон бензина обходится автомобилистам в среднем 5,189 доллара – заметно дороже, чем в среднем по стране."Я проинструктировал сотрудников постараться реагировать на вызовы, там, где это возможно, по телефону", - написал местный шериф.Он подчеркнул, что речь не идет о случаях, которые представляют угрозу для жизни, требуют сбора улик или оформления документов. Полицейские также не отказываются от патрулирования вверенной им территории, добавил он.

https://ria.ru/20220608/benzin-1794127067.html

сша

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в мире, сша, бензин