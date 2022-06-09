https://ria.ru/20220609/pogoda-1794144898.html

Четверг в Москве станет самым жарким днем с начала года

Четверг в Москве станет самым жарким днем с начала года - РИА Новости, 09.06.2022

Четверг в Москве станет самым жарким днем с начала года

Самый жаркий день с начала года ожидает москвичей в четверг, воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:14

2022-06-09T08:14

2022-06-09T14:35

общество

москва

погода

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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Самый жаркий день с начала года ожидает москвичей в четверг, воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Метеоролог добавил, что такая температура на пять-шесть градусов выше, чем положено по климатической норме.Также синоптик отметил, что ветер в Москве будет западным, три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220608/pogoda-1793916170.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода