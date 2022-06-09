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Четверг в Москве станет самым жарким днем с начала года - РИА Новости, 09.06.2022
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Четверг в Москве станет самым жарким днем с начала года
Четверг в Москве станет самым жарким днем с начала года - РИА Новости, 09.06.2022
Четверг в Москве станет самым жарким днем с начала года
Самый жаркий день с начала года ожидает москвичей в четверг, воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:14
2022-06-09T14:35
общество
москва
погода
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Самый жаркий день с начала года ожидает москвичей в четверг, воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Метеоролог добавил, что такая температура на пять-шесть градусов выше, чем положено по климатической норме.Также синоптик отметил, что ветер в Москве будет западным, три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода
08:14 09.06.2022 (обновлено: 14:35 09.06.2022)
 
Четверг в Москве станет самым жарким днем с начала года

Четверг в Москве станет самым жарким днем с начала года, воздух прогреется до 28 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПешеходы на Бородинском мосту в Москве
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пешеходы на Бородинском мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Самый жаркий день с начала года ожидает москвичей в четверг, воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Большую часть сегодняшнего дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться высотным гребнем антициклона. Будет переменная облачность без осадков, но вечером подойдет атмосферный фронт окклюзии, кое-где пройдут скоротечные дожди, местами прогремит гроза. Сегодня в столице в разгар дня воздух прогреется до 26-28 градусов, в Подмосковье до 24-29 градусов тепла. Так тепло будет впервые в этом году и этом сезоне. До таких высот столбики термометров еще не поднимались", — заявил он.

Метеоролог добавил, что такая температура на пять-шесть градусов выше, чем положено по климатической норме.
Также синоптик отметил, что ветер в Москве будет западным, три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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