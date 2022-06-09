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В ДНР за сутки погибли три мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/pogibshie-1794145593.html
В ДНР за сутки погибли три мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погибли три мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.06.2022
В ДНР за сутки погибли три мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ
Трое мирных жителей погибли, 12 ранены в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:23
2022-06-09T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Трое мирных жителей погибли, 12 ранены в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС республики."За минувшие сутки, с 08.00 8 июня до 08.00 9 июня, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
08:23 09.06.2022 (обновлено: 08:30 09.06.2022)
 
В ДНР за сутки погибли три мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ

ДНР: три мирных жителя погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ, еще 12 ранены

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Фрагмент снаряда после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фрагмент снаряда после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Трое мирных жителей погибли, 12 ранены в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 8 июня до 08.00 9 июня, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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