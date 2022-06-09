https://ria.ru/20220609/pogibshie-1794145593.html

В ДНР за сутки погибли три мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки погибли три мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.06.2022

В ДНР за сутки погибли три мирных жителя из-за обстрелов со стороны ВСУ

Трое мирных жителей погибли, 12 ранены в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:23

2022-06-09T08:23

2022-06-09T08:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Трое мирных жителей погибли, 12 ранены в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС республики."За минувшие сутки, с 08.00 8 июня до 08.00 9 июня, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина