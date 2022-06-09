https://ria.ru/20220609/podmoskove-1794177414.html

Воробьев: дачники – важная категория для подмосковных властей

Воробьев: дачники – важная категория для подмосковных властей - РИА Новости, 09.06.2022

Воробьев: дачники – важная категория для подмосковных властей

Проекты по комплексным коттеджным поселкам начнут в Московской области в текущем году, рассказал губернатор Андрей Воробьев."У нас большое количество дачников - РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:41

2022-06-09T10:41

2022-06-09T10:41

новости подмосковья

политика

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Проекты по комплексным коттеджным поселкам начнут в Московской области в текущем году, рассказал губернатор Андрей Воробьев."У нас большое количество дачников - это порядка 2 миллиона 12 тысяч СНТ. Важно подчеркнуть, что в этом году мы начинаем большие проекты по комплексным коттеджным поселкам", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он отметил, что дачники - важная категория для властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/vorobev-1794156479.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

политика, андрей воробьев, московская область (подмосковье)