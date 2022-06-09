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Воробьев: дачники – важная категория для подмосковных властей
Воробьев: дачники – важная категория для подмосковных властей - РИА Новости, 09.06.2022
Воробьев: дачники – важная категория для подмосковных властей
Проекты по комплексным коттеджным поселкам начнут в Московской области в текущем году, рассказал губернатор Андрей Воробьев."У нас большое количество дачников - РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:41
2022-06-09T10:41
2022-06-09T10:41
новости подмосковья
политика
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Проекты по комплексным коттеджным поселкам начнут в Московской области в текущем году, рассказал губернатор Андрей Воробьев."У нас большое количество дачников - это порядка 2 миллиона 12 тысяч СНТ. Важно подчеркнуть, что в этом году мы начинаем большие проекты по комплексным коттеджным поселкам", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он отметил, что дачники - важная категория для властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220609/vorobev-1794156479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Воробьев: дачники – важная категория для подмосковных властей
Губернатор Воробьев назвал дачников важной категорией для подмосковных властей