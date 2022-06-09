Рейтинг@Mail.ru
Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/podderzhka-1794139769.html
Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса
Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022
Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса
Жители Магаданской области перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку республик Донбасса, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T06:42
2022-06-09T06:42
донбасс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_0:278:2277:1559_1920x0_80_0_0_38c23c2691d1de826a165b04663d64c3.jpg
МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Жители Магаданской области перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку республик Донбасса, сообщает правительство региона.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_98:0:2231:1600_1920x0_80_0_0_899fe0047bb8c0e651e6f3ff9e023c7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, общество
06:42 09.06.2022
 
Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса

Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку республик Донбасса

© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Александр Крылов
Перейти в фотобанк
Вид на город Магадан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Жители Магаданской области перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку республик Донбасса, сообщает правительство региона.
"На Колыме в поддержку жителей народных республик Донбасса собрали уже около 34 миллионов рублей. Крупный вклад внесли золотодобывающие предприятия, региональное правительство, предприниматели, политические партии. Средства перечисляли работники предприятий, общественных организаций, ветераны и рядовые колымчане", - говорится в сообщении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
ДонбассОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала