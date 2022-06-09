https://ria.ru/20220609/podderzhka-1794139769.html

Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса

Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022

Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса

Жители Магаданской области перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку республик Донбасса, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T06:42

2022-06-09T06:42

2022-06-09T06:42

донбасс

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_0:278:2277:1559_1920x0_80_0_0_38c23c2691d1de826a165b04663d64c3.jpg

МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Жители Магаданской области перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку республик Донбасса, сообщает правительство региона.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, общество