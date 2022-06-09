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Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса
Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022
Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса
Жители Магаданской области перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку республик Донбасса, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T06:42
2022-06-09T06:42
2022-06-09T06:42
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МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Жители Магаданской области перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку республик Донбасса, сообщает правительство региона.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донбасс, общество
Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку Донбасса
Жители Колымы перечислили около 34 миллионов рублей в поддержку республик Донбасса