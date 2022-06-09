https://ria.ru/20220609/podderdzhka-1794352774.html

Тверская область реализует 262 проекта поддержки местных инициатив

Тверская область реализует 262 проекта поддержки местных инициатив - РИА Новости, 09.06.2022

Тверская область реализует 262 проекта поддержки местных инициатив

В Тверской области в 2022 году реализуют 262 проекта по программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:35

2022-06-09T17:35

2022-06-09T17:35

тверская область

игорь руденя

общество

жкх

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ТВЕРЬ, 9 июн – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году реализуют 262 проекта по программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства.На данный момент уже завершена реализация 16 проектов.Губернатор региона Игорь Руденя считает, что ППМИ является эффективно работающим инструментом решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения жителей в работу по развитию региона.В этом году предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения, дорог и уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок и спортивных объектов.Кроме того, будут реализованы проекты по благоустройству территорий, ремонту местных домов культуры и мест массового отдыха граждан, дворовых территорий, приобретению оборудования и коммунальной техники, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие.В реализацию инициатив помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году. С 2016 по 2021 годы в рамках ППМИ в регионе введено 1582 объекта общественной инфраструктуры, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220526/biznes-1790924261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, общество, жкх