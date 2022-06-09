https://ria.ru/20220609/ploschadka-1794327995.html

В Новой Москве сгорела детская площадка

В Новой Москве сгорела детская площадка - РИА Новости, 09.06.2022

В Новой Москве сгорела детская площадка

Детская площадка сгорела на 50 "квадратах" в Новой Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:34

2022-06-09T16:34

2022-06-09T16:34

новая москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Детская площадка сгорела на 50 "квадратах" в Новой Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Детская площадка загорелась на 50 "квадратах" в Новой Москве. Возгорание потушили в 14.53, - рассказали в пресс-службе.Сообщение о пожаре поступило по адресу: НАО, дачный поселок Кокошкино, Железнодорожная улица, д. 4. Уточняется, что произошло возгорание полимерного покрытия и аттракционов на детской площадке.В результате инцидента пострадавших нет.

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая москва, происшествия