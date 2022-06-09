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В Новой Москве сгорела детская площадка - РИА Новости, 09.06.2022
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В Новой Москве сгорела детская площадка
В Новой Москве сгорела детская площадка - РИА Новости, 09.06.2022
В Новой Москве сгорела детская площадка
Детская площадка сгорела на 50 "квадратах" в Новой Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:34
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новая москва
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Детская площадка сгорела на 50 "квадратах" в Новой Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Детская площадка загорелась на 50 "квадратах" в Новой Москве. Возгорание потушили в 14.53, - рассказали в пресс-службе.Сообщение о пожаре поступило по адресу: НАО, дачный поселок Кокошкино, Железнодорожная улица, д. 4. Уточняется, что произошло возгорание полимерного покрытия и аттракционов на детской площадке.В результате инцидента пострадавших нет.
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новая москва, происшествия
16:34 09.06.2022
 
В Новой Москве сгорела детская площадка

В Новой Москве сгорела детская площадка, никто не пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Детская площадка сгорела на 50 "квадратах" в Новой Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Детская площадка загорелась на 50 "квадратах" в Новой Москве. Возгорание потушили в 14.53, - рассказали в пресс-службе.
Сообщение о пожаре поступило по адресу: НАО, дачный поселок Кокошкино, Железнодорожная улица, д. 4. Уточняется, что произошло возгорание полимерного покрытия и аттракционов на детской площадке.
В результате инцидента пострадавших нет.
 
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