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Биография Петра I Великого

Биография Петра I Великого - РИА Новости, 09.06.2022

Биография Петра I Великого

Русский царь из династии Романовых, первый российский император Петр I родился 9 июня (30 мая по старому стилю) 1672 года. Сын от второго брака царя Алексея... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T02:01

2022-06-09T02:01

2022-06-09T02:01

справки

петр i

россия

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Русский царь из династии Романовых, первый российский император Петр I родился 9 июня (30 мая по старому стилю) 1672 года. Сын от второго брака царя Алексея Михайловича (1629-1676) с Натальей Нарышкиной (1651-1694). В детстве Петр Iполучил домашнее образование, с юных лет знал немецкий язык, затем изучал голландский, английский и французский языки. С помощью дворцовых мастеров освоил много ремесел (столярное, токарное, оружейное, кузнечное и др.). Будущий император был физически крепкий, подвижный, любознательный и способный, обладал хорошей памятью. В апреле 1682 года Петр был возведен на престол после смерти бездетного царя Федора Алексеевича (сын царя Алексея Михайловича и его первой супруги Марии Милославской) в обход своего сводного старшего брата Ивана. Однако сестра Петра и Ивана – царевна Софья и родственники первой жены Алексея Михайловича – Милославские использовали стрелецкое восстание в Москве для дворцового переворота. В мае 1682 года приверженцы и родственники Нарышкиных были убиты или сосланы, "старшим" царем был объявлен Иван, а Петр – "младшим" царем при правительнице Софье. После пресечения бунта стрельцов мать Петра I сочла небезопасным для себя и сына оставаться в Кремле, где все было под контролем Милославских, и предпочла жить вместе с ним под верной ей охраной в загородной резиденции Алексея Михайловича – селе Преображенское (ныне в черте Москвы). Малолетний царь приезжал в столицу только для участия в торжественных церемониях и молебнах, на которых его присутствие считалось необходимым. Страх за свою жизнь и престол приучили Петра I к скрытности, хитрости и недоверию. В Преображенском Петр I играл преимущественно в военные игры, создал "потешные" полки, ставшие впоследствии первыми гвардейскими полками. Плавая на найденном английском боте по прудам и реке Яуза, увлекся судовождением. Петр I в течение всей жизни пополнял свои знания и навыки в различных областях, уделяя особое внимание военному и морскому делу. В 1689-1693 годы под руководством голландского мастера Тиммермана и русского мастера Карцева Петр I учился строить корабли на Переславском озере. В 1697-1698 годах во время первой заграничной поездки он прошел полный курс артиллерийских наук в Кенигсберге (ныне Калининград), в Риге (Латвия) знакомился с устройством крепостей, полгода работал плотником на верфях Амстердама (Голландия), изучая корабельную архитектуру и черчение планов, окончил теоретический курс кораблестроения в Англии. Во второй половине 1680-х годов начались столкновения между Петром I и Софьей, стремившейся к единовластию. В августе 1689 года Петр I получил известия о подготовке Софьей дворцового переворота. Он поспешно уехал из Преображенского в Троице-Сергиев монастырь, куда прибыли верные ему войска и его сторонники. Вооруженные отряды дворян, собранные гонцами Петра I, окружили Москву, Софья была отрешена от власти и заключена в Новодевичий монастырь, ее приближенные сосланы или казнены. Петр Iфактически остался единоличным правителем (его брат Иван V из-за болезни не мог реально участвовать в управлении страной). Однако до середины 1690-х годов государственными делами во многом занимался дядя Петра I – боярин Лев Нарышкин. После смерти Ивана V в 1696 году Петр I стал единодержавным царем. В годы царствования он провел крупные реформы, направленные на преодоление отставания России от передовых стран Запада. Преобразования коснулись всех сфер общественной жизни. Петр I расширил владельческие права помещиков над имуществом и личностью крепостных, заменил подворное обложение крестьян подушным, издал указ о посессионных крестьянах (прикрепленные для работы к определенной фабрике или заводу), которых разрешалось приобретать владельцам мануфактур, практиковал массовую приписку государственных и ясачных крестьян (платившие дань) к казенным и частным заводам, мобилизацию крестьян и горожан в армию и на строительство городов, крепостей, каналов и др. Указ Петра I о единонаследии (1714) уравнял поместья и вотчины, предоставив их владельцам право передавать недвижимое имущество одному из сыновей, и тем самым закрепил дворянскую собственность на землю. Табель о рангах (1722) установил порядок чинопроизводства в военной и гражданской службе не по знатности, а по личным способностям и заслугам. Петр I содействовал подъему производительных сил страны, поощрял развитие отечественных мануфактур, путей сообщения, внутренней и внешней торговли. Реформы коснулись и государственного аппарата. Место Боярской думы занял Сенат (1711), вместо приказов были учреждены коллегии (1718), контрольный аппарат представляли сначала "фискалы" (1711), а затем прокуроры во главе с генерал-прокурором. Взамен патриаршества была учреждена Духовная коллегия, или Синод, находившийся под контролем правительства.Большое значение имела административная реформа. Петр I сформировал первоначально двухступенчатую систему административно-территориального деления и местного управления (в 1708 году образованы губернии во главе с губернаторами или генерал-губернаторами), с 1719 года – трехступенчатую: губернии были разделены на провинции (возглавлялись провинциальными воеводами), в них вошли уезды, возглавляемые комендантами (в городах были также земские комиссары). В 1703 году Петр I заложил город Санкт-Петербург, ставший в 1712 году столицей государства. Делом всей жизни Петра Iбыло усиление военной мощи России и повышение ее роли на международной арене. Ему пришлось завершать войну с Турцией, начавшуюся в 1686 году, вести многолетнюю борьбу за выход России к морям на севере и на юге страны. В результате Азовских походов (1695-1696) во время русско-турецкой войны (1686–1699) русскими войсками был занят Азов, и Россия укрепилась на берегах Азовского моря. В долгой Северной войне (1700-1721) государство под руководством Петра I добилось полной победы и получило выход к Балтийскому морю, что дало ей возможность установить непосредственные связи с западными странами. После Персидского похода (1722-1723) к России отошло западное побережье Каспийского моря с городами Дербент и Баку. В годы Северной войны Петр I создал регулярную армию и военно-морской флот. Основой устройства вооруженных сил явились рекрутская повинность (1705) и обязательная военная служба дворян, получавших офицерский чин после окончания военной школы или службы рядовыми и сержантами гвардии. Организацию, вооружение и снаряжение, правила обучения и тактики, права и обязанности всех чинов армии и флота определяли Воинский устав (1716), Морской устав (1720) и Морской регламент (1722), в разработке которых участвовал Петр I. Уделяя много внимания техническому перевооружению армии и флота, он наладил разработку и производство новых типов кораблей, новых образцов артиллерийских орудий и боеприпасов. При нем было начато строительство системы крепостей, баз и других объектов базирования флота на Азовском, Балтийском и Каспийском морях. Заботясь о моральном духе войск, Петр I награждал отличившихся генералов учрежденным им в 1698 году орденом Святого Андрея Первозванного, солдат и офицеров – медалями и повышением в чинах (солдат также деньгами). В то же время Петр I ввел в армии суровую дисциплину с телесными наказаниями и смертной казнью за тяжкие воинские преступления.Введенные Петром I принципы организации регулярной армии и флота и разработанные им правила военного искусства предопределили на многие десятилетия развитие военного дела в России, явились основой "петровской" военной школы, из которой позже вышли выдающиеся полководцы и флотоводцы Петр Румянцев, Александр Суворов, Федор Ушаков, Михаил Кутузов, Павел Нахимов и др. Петр I умело пользовался благоприятными обстоятельствами международной обстановки и проявил способности к компромиссам во взаимоотношениях с другими государствами. Он неоднократно лично вел переговоры и заключал соглашения, при этом использовал противоречия между европейскими странами. При нем впервые в истории России были учреждены постоянные дипломатические представительства и консульства за границей, отменены устаревшие формы дипломатических отношений и этикета. Крупные реформы Петром I были проведены также в области культуры и просвещения. Появилась светская школа, была ликвидирована монополия духовенства на образование. Петром I были основаны Пушкарская школа (1699), Школа математических и навигацких наук (1701), медико-хирургическая школа; открыт первый русский общедоступный театр. В Санкт-Петербурге были учреждены Морская академия (1715), инженерная и артиллерийская школы (1719), школы переводчиков при коллегиях. Петр I распорядился издавать первую русскую печатную газету – "Ведомости" (1702). Заменил кириллическую систему счисления арабскими цифрами (1705-1710) и кирилловский шрифт гражданским шрифтом (1708-1710). Способствовал развитию российского книгопечатания. При Петре I издавались учебники, карты, снаряжались экспедиции в Среднюю Азию, на Дальний Восток, в Сибирь и др. В 1700 году были введены новый календарь с началом года 1 января (вместо 1 сентября) и летосчисление от "Рождества Христова", а не от "Сотворения мира". Петр I положил начало государственному библиотечному делу, открыл первую в стране научную библиотеку в своем дворце в Летнем саду в Санкт-Петербурге. Основал первый российский публичный естественно-научный музей – Кунсткамеру. В области здравоохранения Петр I инициировал увеличение числа аптек за счет их открытия частными лицами. Основал военные госпитали в Москве, Санкт-Петербурге и Кронштадте. Для разведения лекарственных трав заложил аптекарские огороды в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и др. Учредил должность главного российского врача – архиатра (1716), впоследствии возглавившего Медицинскую канцелярию. Обращал внимание на поиск и освоение в России источников лечебных вод, основал первый в стране курорт – Марциальные Воды (1719). После победоносного завершения Северной войны в знак признания заслуг Петра I Сенат преподнес ему титулы Великий, Отец отечества и Император Всероссийский, с этого времени (октября 1721 года) Россия стала именоваться империей.Петр I был дважды женат. От первого брака (1689-1698) с Евдокией Лопухиной у него было двое детей – Алексей и Александр. Последний умер в младенчестве. В 1712 году Петр обвенчался с Екатериной Алексеевной (Мартой Скавронской; позднее – императрица Екатерина I). С Екатериной у Петра I было не менее восьми детей, большинство умерло в детстве; выжили только Анна Петровна и Елизавета Петровна (будущая российская императрица). Петр I умер 8 февраля (28 января по старому стилю) 1725 года, похоронен в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва. В 8 томах, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, петр i, россия