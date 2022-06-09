Воробьев: в Подмосковье благоустраивают 50 парков
Парк "Пехорка" в Балашихе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Московской области на сегодняшний день благоустраивают 50 парков от 10 до 100 гектаров, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
"Мне делаем сегодня 50 парков, при том это большие территории от 10 до 100 гектаров. В принципе, это благоустройство леса, это дорожка, соответственно, по которой ты можешь гулять, кататься на велосипеде", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
В Подмосковье большое внимание уделяется и развитию ресторанного бизнеса - чтобы гости могли провести время в кафе или ресторане после экскурсий или дороги, подчеркнул губернатор.
"Считаю это тоже важной работой для поддержки малого бизнеса. Мы очень заинтересованы в том, чтобы экономика росла, чтобы занятость и самозанятость людей была высокой. Мы считаем важно уделять этому тоже большое внимание", - добавил он.
В Подмосковье большое внимание уделяется и развитию ресторанного бизнеса - чтобы гости могли провести время в кафе или ресторане после экскурсий или дороги, подчеркнул губернатор.
"Считаю это тоже важной работой для поддержки малого бизнеса. Мы очень заинтересованы в том, чтобы экономика росла, чтобы занятость и самозанятость людей была высокой. Мы считаем важно уделять этому тоже большое внимание", - добавил он.