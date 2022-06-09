https://ria.ru/20220609/parki-1794179098.html

Воробьев: в Подмосковье благоустраивают 50 парков

Воробьев: в Подмосковье благоустраивают 50 парков - РИА Новости, 09.06.2022

Воробьев: в Подмосковье благоустраивают 50 парков

В Московской области на сегодняшний день благоустраивают 50 парков от 10 до 100 гектаров, рассказал губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:48

2022-06-09T10:48

2022-06-09T10:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Московской области на сегодняшний день благоустраивают 50 парков от 10 до 100 гектаров, рассказал губернатор Андрей Воробьев."Мне делаем сегодня 50 парков, при том это большие территории от 10 до 100 гектаров. В принципе, это благоустройство леса, это дорожка, соответственно, по которой ты можешь гулять, кататься на велосипеде", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.В Подмосковье большое внимание уделяется и развитию ресторанного бизнеса - чтобы гости могли провести время в кафе или ресторане после экскурсий или дороги, подчеркнул губернатор."Считаю это тоже важной работой для поддержки малого бизнеса. Мы очень заинтересованы в том, чтобы экономика росла, чтобы занятость и самозанятость людей была высокой. Мы считаем важно уделять этому тоже большое внимание", - добавил он.

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московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

московская область (подмосковье), андрей воробьев