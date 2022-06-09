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Воробьев: в Подмосковье благоустраивают 50 парков - РИА Новости, 09.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220609/parki-1794179098.html
Воробьев: в Подмосковье благоустраивают 50 парков
Воробьев: в Подмосковье благоустраивают 50 парков - РИА Новости, 09.06.2022
Воробьев: в Подмосковье благоустраивают 50 парков
В Московской области на сегодняшний день благоустраивают 50 парков от 10 до 100 гектаров, рассказал губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:48
2022-06-09T10:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Московской области на сегодняшний день благоустраивают 50 парков от 10 до 100 гектаров, рассказал губернатор Андрей Воробьев."Мне делаем сегодня 50 парков, при том это большие территории от 10 до 100 гектаров. В принципе, это благоустройство леса, это дорожка, соответственно, по которой ты можешь гулять, кататься на велосипеде", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.В Подмосковье большое внимание уделяется и развитию ресторанного бизнеса - чтобы гости могли провести время в кафе или ресторане после экскурсий или дороги, подчеркнул губернатор."Считаю это тоже важной работой для поддержки малого бизнеса. Мы очень заинтересованы в том, чтобы экономика росла, чтобы занятость и самозанятость людей была высокой. Мы считаем важно уделять этому тоже большое внимание", - добавил он.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
10:48 09.06.2022
 

Воробьев: в Подмосковье благоустраивают 50 парков

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиПарк "Пехорка" в Балашихе
Парк Пехорка в Балашихе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Парк "Пехорка" в Балашихе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Московской области на сегодняшний день благоустраивают 50 парков от 10 до 100 гектаров, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
"Мне делаем сегодня 50 парков, при том это большие территории от 10 до 100 гектаров. В принципе, это благоустройство леса, это дорожка, соответственно, по которой ты можешь гулять, кататься на велосипеде", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

В Подмосковье большое внимание уделяется и развитию ресторанного бизнеса - чтобы гости могли провести время в кафе или ресторане после экскурсий или дороги, подчеркнул губернатор.

"Считаю это тоже важной работой для поддержки малого бизнеса. Мы очень заинтересованы в том, чтобы экономика росла, чтобы занятость и самозанятость людей была высокой. Мы считаем важно уделять этому тоже большое внимание", - добавил он.
Номер отеля - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
10:45Новости Подмосковья
Воробьев: в Подмосковье забронированы 85% мест в отелях и глэмпингах
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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