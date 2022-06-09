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В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2022
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ
Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в бразильском городе Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T01:54
2022-06-09T01:54
2022-06-09T01:54
в мире
бразилия
оспа обезьян
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июн - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в бразильском городе Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1."Первый случай оспы обезьян в Бразилии подтверждён в городе Сан-Паулу", - отмечает СМИ.Речь идет о мужчине 41 года. Он побывал в Испании.В настоящее время пациент находится в изоляции.
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в мире, бразилия, оспа обезьян
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ
G1: в бразильском Сан-Паулу выявили первый случай оспы обезьян