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В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2022
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В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2022
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ
Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в бразильском городе Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T01:54
2022-06-09T01:54
в мире
бразилия
оспа обезьян
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июн - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в бразильском городе Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1."Первый случай оспы обезьян в Бразилии подтверждён в городе Сан-Паулу", - отмечает СМИ.Речь идет о мужчине 41 года. Он побывал в Испании.В настоящее время пациент находится в изоляции.
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РИА Новости
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в мире, бразилия, оспа обезьян
01:54 09.06.2022
 
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ

G1: в бразильском Сан-Паулу выявили первый случай оспы обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июн - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в бразильском городе Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1.
"Первый случай оспы обезьян в Бразилии подтверждён в городе Сан-Паулу", - отмечает СМИ.
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вчера, 23:45
В Греции выявили первый случай заражения оспой обезьян
Речь идет о мужчине 41 года. Он побывал в Испании.
В настоящее время пациент находится в изоляции.
 
В миреБразилияОспа обезьян
 
 
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