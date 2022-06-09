https://ria.ru/20220609/ospa-1794132797.html

В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ

В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2022

В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян, пишут СМИ

Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в бразильском городе Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T01:54

2022-06-09T01:54

2022-06-09T01:54

в мире

бразилия

оспа обезьян

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июн - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в бразильском городе Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1."Первый случай оспы обезьян в Бразилии подтверждён в городе Сан-Паулу", - отмечает СМИ.Речь идет о мужчине 41 года. Он побывал в Испании.В настоящее время пациент находится в изоляции.

https://ria.ru/20220608/ospa-1794126835.html

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в мире, бразилия, оспа обезьян