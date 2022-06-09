https://ria.ru/20220609/oruzhie-1794134618.html

В конгрессе США одобрили повышение минимального возраста покупки оружия

В конгрессе США одобрили повышение минимального возраста покупки оружия - РИА Новости, 09.06.2022

В конгрессе США одобрили повышение минимального возраста покупки оружия

Американские конгрессмены проголосовали за повышение минимального возраста приобретения огнестрельного оружия и за запрет на продажу магазинов увеличенной... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T03:09

2022-06-09T03:09

2022-06-09T03:10

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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Американские конгрессмены проголосовали за повышение минимального возраста приобретения огнестрельного оружия и за запрет на продажу магазинов увеличенной емкости, сообщила пресс-галерея палаты представителей.Законопроект, утвержденный 223 голосами против 204, стал реакцией на массовые расстрелы в Буффало, где погибли десять человек, и Ювальде, где были убиты 19 школьников и две учительницы.Пакет инициатив, переходящий на рассмотрение в сенат, предполагает повышение с 18 до 21 года минимального возраста для покупки полуавтоматических винтовок и гладкоствольных ружей емкостью более пяти патронов. В Буффало и Ювальде преступникам было по 18 лет, и оба были вооружены винтовками типа AR-15.Законопроект также запрещает продажу магазинов емкостью более 15 патронов и устройств для увеличения темпа стрельбы, требует хранить оружие в сейфах и объявляет вне закона неотслеживаемые "стволы-призраки".Члены палаты представителей голосовали за каждый пункт документа по отдельности, а затем приняли законопроект в целом.

https://ria.ru/20220527/rasstrel-1791169870.html

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в мире, сша, оружие