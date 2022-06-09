https://ria.ru/20220609/oruzhie-1794134618.html
В конгрессе США одобрили повышение минимального возраста покупки оружия
В конгрессе США одобрили повышение минимального возраста покупки оружия - РИА Новости, 09.06.2022
В конгрессе США одобрили повышение минимального возраста покупки оружия
Американские конгрессмены проголосовали за повышение минимального возраста приобретения огнестрельного оружия и за запрет на продажу магазинов увеличенной... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T03:09
2022-06-09T03:09
2022-06-09T03:10
в мире
сша
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792796704_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82c7a514ce5bdf4b85e68a16482b759d.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Американские конгрессмены проголосовали за повышение минимального возраста приобретения огнестрельного оружия и за запрет на продажу магазинов увеличенной емкости, сообщила пресс-галерея палаты представителей.Законопроект, утвержденный 223 голосами против 204, стал реакцией на массовые расстрелы в Буффало, где погибли десять человек, и Ювальде, где были убиты 19 школьников и две учительницы.Пакет инициатив, переходящий на рассмотрение в сенат, предполагает повышение с 18 до 21 года минимального возраста для покупки полуавтоматических винтовок и гладкоствольных ружей емкостью более пяти патронов. В Буффало и Ювальде преступникам было по 18 лет, и оба были вооружены винтовками типа AR-15.Законопроект также запрещает продажу магазинов емкостью более 15 патронов и устройств для увеличения темпа стрельбы, требует хранить оружие в сейфах и объявляет вне закона неотслеживаемые "стволы-призраки".Члены палаты представителей голосовали за каждый пункт документа по отдельности, а затем приняли законопроект в целом.
https://ria.ru/20220527/rasstrel-1791169870.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792796704_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_99eff9178b99ca3c3a9933ea940ebcfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оружие
03:09 09.06.2022 (обновлено: 03:10 09.06.2022)
В конгрессе США одобрили повышение минимального возраста покупки оружия
Палата представителей США проголосовала за повышение минимального возраста покупки оружия
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Американские конгрессмены проголосовали за повышение минимального возраста приобретения огнестрельного оружия и за запрет на продажу магазинов увеличенной емкости, сообщила пресс-галерея палаты представителей.
Законопроект, утвержденный 223 голосами против 204, стал реакцией на массовые расстрелы
в Буффало, где погибли десять человек, и Ювальде, где были убиты 19 школьников и две учительницы.
Пакет инициатив, переходящий на рассмотрение в сенат, предполагает повышение с 18 до 21 года минимального возраста для покупки полуавтоматических винтовок и гладкоствольных ружей емкостью более пяти патронов. В Буффало и Ювальде преступникам было по 18 лет, и оба были вооружены винтовками типа AR-15.
Законопроект также запрещает продажу магазинов емкостью более 15 патронов и устройств для увеличения темпа стрельбы, требует хранить оружие в сейфах и объявляет вне закона неотслеживаемые "стволы-призраки".
Члены палаты представителей голосовали за каждый пункт документа по отдельности, а затем приняли законопроект в целом.