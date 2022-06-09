https://ria.ru/20220609/orenburg-1794165012.html

В Оренбурге проходит международный форум "Евразия Global"

В Оренбурге проходит международный форум "Евразия Global" - РИА Новости, 09.06.2022

В Оренбурге проходит международный форум "Евразия Global"

Более пятисот участников из 63 стран мира приехали на Международный молодежный форум "Евразия Global" который проходит в Оренбурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:59

2022-06-09T09:59

2022-06-09T09:59

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Более пятисот участников из 63 стран мира приехали на Международный молодежный форум "Евразия Global" который проходит в Оренбурге, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Среди гостей форума представители 73 регионов России, в волонтерском корпусе задействованы двести активистов."За 7 лет форум "Евразия Global" стал одной из главных площадок страны для международной коммуникации молодых инициативных, думающих людей, готовых к открытому диалогу. Тематика форума - публичная дипломатия, мягкая сила, гуманитарное влияние – заявляет, что у молодых людей из каждой страны будет возможность высказаться и быть услышанными", - цитирует пресс-служба региона губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Директор Молодежного международного форума "Евразия Global" Елена Мондрус считает, что молодежь была и остается движущей силой прогресса."Когда перед миром встают новые вызовы и задачи, справиться с ними может только молодежь - вы более гибки, быстрее реагируете на изменения. Уверена, форум даст вам возможность проявить свои таланты, получить новые знания, которые вы будете использовать для выстраивания конструктивного международного диалога", – приводит пресс- служба слова Мондрус.

https://ria.ru/20220608/golosovanie-1794050262.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбургская область, денис паслер