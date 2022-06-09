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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 09.06.2022
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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 09.06.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Власти Курской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 22 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:13
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курская область
общество
роман старовойт
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Курской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 22 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Он отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы региона почти два месяца работают в усиленном режиме."Жёлтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели - до 22 июня", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Он также попросил жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах или оставленных предметах в полицию.Впервые желтый уровень террористической опасности ввели в Курской области 11 апреля. Власти региона приняли такое решение из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов, отмечал Старовойт.
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курская область, общество, роман старовойт
07:13 09.06.2022 (обновлено: 07:14 09.06.2022)
 
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 22 июня

© Depositphotos / ArtyomMirniyКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Depositphotos / ArtyomMirniy
Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Курской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 22 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы региона почти два месяца работают в усиленном режиме.
"Жёлтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели - до 22 июня", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Он также попросил жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах или оставленных предметах в полицию.
Сгоревший автомобиль в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 07:08Специальная военная операция на Украине
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Впервые желтый уровень террористической опасности ввели в Курской области 11 апреля. Власти региона приняли такое решение из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов, отмечал Старовойт.
 
Курская областьОбществоРоман Старовойт
 
 
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