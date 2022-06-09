https://ria.ru/20220609/opasnost-1794140648.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 09.06.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Власти Курской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 22 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T07:13

2022-06-09T07:13

2022-06-09T07:14

курская область

общество

роман старовойт

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Курской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 22 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Он отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы региона почти два месяца работают в усиленном режиме."Жёлтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели - до 22 июня", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Он также попросил жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах или оставленных предметах в полицию.Впервые желтый уровень террористической опасности ввели в Курской области 11 апреля. Власти региона приняли такое решение из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов, отмечал Старовойт.

https://ria.ru/20220606/obstrel-1793351092.html

курская область

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курская область, общество, роман старовойт