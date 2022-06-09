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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 09.06.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Власти Курской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 22 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T07:13
2022-06-09T07:13
2022-06-09T07:14
курская область
общество
роман старовойт
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Курской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 22 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Он отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы региона почти два месяца работают в усиленном режиме."Жёлтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие еще на две недели - до 22 июня", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Он также попросил жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах или оставленных предметах в полицию.Впервые желтый уровень террористической опасности ввели в Курской области 11 апреля. Власти региона приняли такое решение из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов, отмечал Старовойт.
https://ria.ru/20220606/obstrel-1793351092.html
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курская область, общество, роман старовойт
07:13 09.06.2022 (обновлено: 07:14 09.06.2022)
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 22 июня