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Украинские войска обстреляли донецкий Красный Партизан
Украинские войска обстреляли донецкий Красный Партизан - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска обстреляли донецкий Красный Партизан
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:35
2022-06-09T20:35
2022-06-09T20:35
специальная военная операция на украине
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авдеевка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Красный Партизан: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220609/kadyrov-1794388577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, авдеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли донецкий Красный Партизан
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Красный Партизан 155-миллиметровыми снарядами