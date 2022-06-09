https://ria.ru/20220609/obstrel-1794407466.html

Украинские войска обстреляли донецкий Красный Партизан

Украинские войска обстреляли донецкий Красный Партизан - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска обстреляли донецкий Красный Партизан

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T20:35

2022-06-09T20:35

2022-06-09T20:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

авдеевка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Красный Партизан: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220609/kadyrov-1794388577.html

украина

авдеевка

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, авдеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика