https://ria.ru/20220609/obstrel-1794385874.html

ВСУ вновь обстреляли Донецк

ВСУ вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.06.2022

ВСУ вновь обстреляли Донецк

Донецк подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:20

2022-06-09T19:20

2022-06-09T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

калининский район

донецк (днр)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Донецк подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.По словам корреспондента, работают системы ПВО, защищающие небо над городом.Украинские войска в четверг неоднократно открывали огонь по различным районам города. В 17.22 мск представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого по городу выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров. При обстреле погибла женщина, еще одна жительница получила ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

донецкая народная республика

калининский район

донецк (днр)

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Последствия обстрелов Донецка украинскими войсками Мирная жительница погибла при обстреле Калининского района Донецка со стороны украинских войск. Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими боевиками 2022-06-09T19:20 true PT0M32S

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, калининский район, донецк (днр), ситуация в днр и лнр