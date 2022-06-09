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ВСУ вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/obstrel-1794385874.html
ВСУ вновь обстреляли Донецк
ВСУ вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.06.2022
ВСУ вновь обстреляли Донецк
Донецк подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:20
2022-06-09T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
калининский район
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Донецк подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.По словам корреспондента, работают системы ПВО, защищающие небо над городом.Украинские войска в четверг неоднократно открывали огонь по различным районам города. В 17.22 мск представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого по городу выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров. При обстреле погибла женщина, еще одна жительница получила ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
донецкая народная республика
калининский район
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Последствия обстрелов Донецка украинскими войсками
Мирная жительница погибла при обстреле Калининского района Донецка со стороны украинских войск. Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими боевиками
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, калининский район, донецк (днр), ситуация в днр и лнр
19:20 09.06.2022 (обновлено: 20:49 09.06.2022)
 
ВСУ вновь обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Донецк подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
По словам корреспондента, работают системы ПВО, защищающие небо над городом.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:57Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2022
Инфографика
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Украинские войска в четверг неоднократно открывали огонь по различным районам города. В 17.22 мск представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого по городу выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров. При обстреле погибла женщина, еще одна жительница получила ранения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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