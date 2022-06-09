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ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки
ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки - РИА Новости, 09.06.2022
ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки
Украинские войска в 18.24 обстреляли Червоногвардейский район населенного пункта Макеевка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:52
2022-06-09T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
авдеевка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Украинские войска в 18.24 обстреляли Червоногвардейский район населенного пункта Макеевка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.24 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, украинские войска в четверг неоднократно обстреливали Червоногвардейский район Макеевки, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
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в мире, макеевка, украина, авдеевка, ситуация в днр и лнр
18:52 09.06.2022
 
ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки

ДНР: украинские войска выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Макеевке

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Макеевки
Последствия обстрела Макеевки - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Украинские войска в 18.24 обстреляли Червоногвардейский район населенного пункта Макеевка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.24 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным представительства, украинские войска в четверг неоднократно обстреливали Червоногвардейский район Макеевки, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
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