https://ria.ru/20220609/obstrel-1794354275.html

Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка

Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка

Украинские войска в 17.22 выпустили по Калининскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:39

2022-06-09T17:39

2022-06-09T17:47

в мире

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донецкая народная республика

сцкк

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Украинские войска в 17.22 выпустили по Калининскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.22 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

калининский район

донецкая народная республика

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в мире, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр)