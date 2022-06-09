Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/obstrel-1794354275.html
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска в 17.22 выпустили по Калининскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:39
2022-06-09T17:47
в мире
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794081058_0:199:2946:1856_1920x0_80_0_0_4dc9384e171943d2d33099be8e26da3a.jpg
ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Украинские войска в 17.22 выпустили по Калининскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.22 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
калининский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794081058_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_f35818adef86a1ba00d58162a46bb74e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр)
17:39 09.06.2022 (обновлено: 17:47 09.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка

ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Калининскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Украинские войска в 17.22 выпустили по Калининскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.22 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Почему Украина не Вьетнам и не Корея
 
В миреКалининский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала