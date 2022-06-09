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Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска в 17.22 выпустили по Калининскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:39
2022-06-09T17:39
2022-06-09T17:47
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ДОНЕЦК, 9 июня - РИА Новости. Украинские войска в 17.22 выпустили по Калининскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.22 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Калининский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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в мире, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр)
17:39 09.06.2022 (обновлено: 17:47 09.06.2022)
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Калининскому району Донецка