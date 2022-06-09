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Украинские войска за полчаса обстреляли пять городов в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за полчаса обстреляли пять городов в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли пять городов в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска за полчаса обстреляли пять городов в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Макеевку и еще три населенных пункта в ДНР, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:11
2022-06-09T14:11
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
макеевка
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Макеевку и еще три населенных пункта в ДНР, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра и РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три ракеты из БМ-21 "Град"; 12:44 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов 122 миллиметра; 13:10 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три мины калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство также сообщило об обстрелах Кременца и Александровки в 12.50, в ходе которых по населенным пунктам выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра. Гольмовский подвергся повторному обстрелу в 13.20. По поселку выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
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донецкая народная республика
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донецк (днр), макеевка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
14:11 09.06.2022
 
Украинские войска за полчаса обстреляли пять городов в ДНР

В ДНР сообщили, что ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Макеевку и еще три населенных пункта

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела ВСУ, в Макеевке
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела ВСУ, в Макеевке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела ВСУ, в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Макеевку и еще три населенных пункта в ДНР, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра и РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три ракеты из БМ-21 "Град"; 12:44 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов 122 миллиметра; 13:10 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три мины калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Представительство также сообщило об обстрелах Кременца и Александровки в 12.50, в ходе которых по населенным пунктам выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра. Гольмовский подвергся повторному обстрелу в 13.20. По поселку выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)МакеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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