https://ria.ru/20220609/obnulenie-1794131144.html
Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте
Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте - РИА Новости, 09.06.2022
Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте
Россияне считают банковские карты удобным и надежным способом оплаты и хранения денег. Однако у злоумышленников есть достаточно способов, чтобы “очистить” вашу... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T02:17
2022-06-09T02:17
2022-06-09T02:17
технологии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне считают банковские карты удобным и надежным способом оплаты и хранения денег. Однако у злоумышленников есть достаточно способов, чтобы “очистить” вашу карту, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.Эксперт отметил, что такая кража средств возможна в случае физической утраты карты или её реквизитов. Мошенникам необходим только номер, указанный на её лицевой стороне и cvv код с обратной стороны. Сумма вероятного ущерба в таком случае зависит от своевременности блокировки карты.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте
Аналитик Лагуткин заявил о риске обнуления счета при краже реквизитов банковской карты