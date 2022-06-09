https://ria.ru/20220609/obnulenie-1794131144.html

Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте

Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте - РИА Новости, 09.06.2022

Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте

Россияне считают банковские карты удобным и надежным способом оплаты и хранения денег. Однако у злоумышленников есть достаточно способов, чтобы “очистить” вашу... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T02:17

2022-06-09T02:17

2022-06-09T02:17

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/91/1486809115_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_b46015054775a5b9f5f62ece46113211.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне считают банковские карты удобным и надежным способом оплаты и хранения денег. Однако у злоумышленников есть достаточно способов, чтобы “очистить” вашу карту, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.Эксперт отметил, что такая кража средств возможна в случае физической утраты карты или её реквизитов. Мошенникам необходим только номер, указанный на её лицевой стороне и cvv код с обратной стороны. Сумма вероятного ущерба в таком случае зависит от своевременности блокировки карты.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии