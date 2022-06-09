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Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте - РИА Новости, 09.06.2022
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Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте
Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте - РИА Новости, 09.06.2022
Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте
Россияне считают банковские карты удобным и надежным способом оплаты и хранения денег. Однако у злоумышленников есть достаточно способов, чтобы “очистить” вашу... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T02:17
2022-06-09T02:17
технологии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне считают банковские карты удобным и надежным способом оплаты и хранения денег. Однако у злоумышленников есть достаточно способов, чтобы “очистить” вашу карту, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.Эксперт отметил, что такая кража средств возможна в случае физической утраты карты или её реквизитов. Мошенникам необходим только номер, указанный на её лицевой стороне и cvv код с обратной стороны. Сумма вероятного ущерба в таком случае зависит от своевременности блокировки карты.
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технологии
02:17 09.06.2022
 
Аналитик описал схему обнуления счета на вашей карте

Аналитик Лагуткин заявил о риске обнуления счета при краже реквизитов банковской карты

© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Fotolia / leungchopan
Оплата банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне считают банковские карты удобным и надежным способом оплаты и хранения денег. Однако у злоумышленников есть достаточно способов, чтобы “очистить” вашу карту, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
Эксперт отметил, что такая кража средств возможна в случае физической утраты карты или её реквизитов. Мошенникам необходим только номер, указанный на её лицевой стороне и cvv код с обратной стороны. Сумма вероятного ущерба в таком случае зависит от своевременности блокировки карты.
"Ряд эмитентов предлагает страховать риски кражи карты - необходимо внимательно подходить к такому страхованию, знакомясь с его условиями до присоединения к договору страхования", -заметил Лагуткин.
 
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