https://ria.ru/20220609/nikaragua-1794274615.html

В МИД назвали указ о присутствии российских военных в Никарагуа рутинным

В МИД назвали указ о присутствии российских военных в Никарагуа рутинным - РИА Новости, 09.06.2022

В МИД назвали указ о присутствии российских военных в Никарагуа рутинным

Указ о временном присутствии иностранных военных в Никарагуа рутинный, разрешает временный допуск ВС ряда стран, включая Россию, заявила РИА Новости официальный РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:47

2022-06-09T14:47

2022-06-09T15:22

никарагуа

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Указ о временном присутствии иностранных военных в Никарагуа рутинный, разрешает временный допуск ВС ряда стран, включая Россию, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Президент Никарагуа своим указом накануне разрешил временное присутствие в стране иностранных военных. В список стран, военные которых допускаются на никарагуанскую территорию, вошла в том числе Россия."Хотела бы сразу успокоить "горячие головы": речь идет о рутинной – дважды в год – процедуре принятия в Никарагуа закона о временном допуске на ее территорию иностранных военных в целях развития сотрудничества по различным линиям, включая гуманитарное и чрезвычайное реагирование, противодействие оргпреступности и наркотрафику",- сказала Захарова, отвечая на вопрос, будет ли Москва пользоваться этой возможностью и размещать в ближайшее время там своих военных."Данный закон разрешает присутствие в стране представителей вооруженных сил целого ряда государств, в том числе Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Кубы, Мексики, России, Сальвадора и США",- добавила она.По словам Захаровой, наличие такого акта в законодательной практике – явление не исключительное."Не стоит забывать, что речь идет о стране, которая за свою 200-летнюю историю пережила более десятка вооруженных интервенций. Это относится не только к Никарагуа, но и к другим государствам региона, где также действуют аналогичные законы",- пояснила дипломат.Говоря в этом контексте о России, она отметила, что российская сторона традиционно развивает со своими никарагуанскими партнерами равноправное и взаимоуважительное сотрудничество по широкому спектру вопросов, представляющих обоюдный интерес. По словам Захаровой, "это относится и к таким сферам, как взаимодействие в области обороны, борьбы с новыми вызовами и угрозами"."Работаем здесь открыто и транспарентно, на основе действующих двусторонних документов, в частности, межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве 2001 года, о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотических средств и психотропных веществ 2004 года и о сотрудничестве в сфере повышения квалификации кадров в данной области 2013 года",- напомнила официальный представитель МИД РФ.По ее словам, "особое внимание в ходе нашего взаимодействия, которое не направлено против третьих стран, уделяем уважению принципов региональной безопасности"."Латинская Америка – континент мира и стабильности, и не в наших интересах эту стабильность и сложившийся там баланс сил нарушать",- добавила она."Так что никакой сенсации в заинтересовавших вас сообщениях нет",- заключила Захарова.

https://ria.ru/20220602/khleb-1792506279.html

https://ria.ru/20220528/shizofreniya-1791355367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

никарагуа, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире