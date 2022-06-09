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ВС России уничтожили более 300 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/natsionalisty-1794198734.html
ВС России уничтожили более 300 украинских националистов за сутки
ВС России уничтожили более 300 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 09.06.2022
ВС России уничтожили более 300 украинских националистов за сутки
Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожила в ходе спецоперации на Украине за сутки более 300 солдат и офицеров противника, сотни районов сосредоточения войск и... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:48
2022-06-09T11:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожила в ходе спецоперации на Украине за сутки более 300 солдат и офицеров противника, сотни районов сосредоточения войск и пункты управления, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
11:48 09.06.2022
 
ВС России уничтожили более 300 украинских националистов за сутки

Минобороны: ВС России уничтожили более 300 украинских националистов за сутки

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие возле Харькова
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие возле Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожила в ходе спецоперации на Украине за сутки более 300 солдат и офицеров противника, сотни районов сосредоточения войск и пункты управления, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:46Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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