ВС России уничтожили более 300 украинских националистов за сутки
Минобороны: ВС России уничтожили более 300 украинских националистов за сутки
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие возле Харькова
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие возле Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожила в ходе спецоперации на Украине за сутки более 300 солдат и офицеров противника, сотни районов сосредоточения войск и пункты управления, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.