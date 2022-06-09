https://ria.ru/20220609/natsionalisty-1794198734.html

ВС России уничтожили более 300 украинских националистов за сутки

ВС России уничтожили более 300 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 09.06.2022

ВС России уничтожили более 300 украинских националистов за сутки

Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожила в ходе спецоперации на Украине за сутки более 300 солдат и офицеров противника, сотни районов сосредоточения войск и... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:48

2022-06-09T11:48

2022-06-09T11:48

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273993_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_777368496f32dafd78b8c1658af4cc16.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожила в ходе спецоперации на Украине за сутки более 300 солдат и офицеров противника, сотни районов сосредоточения войск и пункты управления, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия