В МИД Украины прокомментировали приговор иностранным наемникам в ДНР
Спикер МИД Украины Николенко назвал иностранных наемников в рядах ВСУ комбатантами
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя приговор иностранным наемникам в Донецкой Народной республике, заявил, что все иностранцы, воюющие в украинских войсках, имеют статус комбатанта.
"Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), являются военнослужащими ВСУ. Согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов", - приводит издание "Европейская правда" слова Николенко.
В четверг верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.
Ранее Пиннер и Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.