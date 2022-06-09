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В МИД Украины прокомментировали приговор иностранным наемникам в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794400401.html
В МИД Украины прокомментировали приговор иностранным наемникам в ДНР
В МИД Украины прокомментировали приговор иностранным наемникам в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
В МИД Украины прокомментировали приговор иностранным наемникам в ДНР
Спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя приговор иностранным наемникам в Донецкой Народной республике, заявил, что все иностранцы, воюющие в украинских... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:08
2022-06-09T20:08
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
марокко
великобритания
наемники
олег николенко
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя приговор иностранным наемникам в Донецкой Народной республике, заявил, что все иностранцы, воюющие в украинских войсках, имеют статус комбатанта.В четверг верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.Ранее Пиннер и Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html
украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, марокко, великобритания, наемники, олег николенко, мид украины
20:08 09.06.2022
 
В МИД Украины прокомментировали приговор иностранным наемникам в ДНР

Спикер МИД Украины Николенко назвал иностранных наемников в рядах ВСУ комбатантами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя приговор иностранным наемникам в Донецкой Народной республике, заявил, что все иностранцы, воюющие в украинских войсках, имеют статус комбатанта.
"Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), являются военнослужащими ВСУ. Согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов", - приводит издание "Европейская правда" слова Николенко.
В четверг верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.
Ранее Пиннер и Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 18:23Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным
 
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