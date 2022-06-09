https://ria.ru/20220609/naemniki-1794400401.html

В МИД Украины прокомментировали приговор иностранным наемникам в ДНР

В МИД Украины прокомментировали приговор иностранным наемникам в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022

В МИД Украины прокомментировали приговор иностранным наемникам в ДНР

Спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя приговор иностранным наемникам в Донецкой Народной республике, заявил, что все иностранцы, воюющие в украинских... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T20:08

2022-06-09T20:08

2022-06-09T20:08

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

марокко

великобритания

наемники

олег николенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772607561_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_18c25129e51b7570d04ee9dac8e1b1be.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя приговор иностранным наемникам в Донецкой Народной республике, заявил, что все иностранцы, воюющие в украинских войсках, имеют статус комбатанта.В четверг верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.Ранее Пиннер и Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.

https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html

украина

донецкая народная республика

марокко

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, марокко, великобритания, наемники, олег николенко, мид украины