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Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html
Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным
Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным - РИА Новости, 09.06.2022
Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских наемников в ДНР и назвала его нелегитимным. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:23
2022-06-09T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
марокко
великобритания
лиз трасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских наемников в ДНР и назвала его нелегитимным."Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. &lt;...&gt; Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки", — написала Трасс в Twitter.В четверг Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.Ранее Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
https://ria.ru/20220608/plen-1793878687.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, марокко, великобритания, лиз трасс, ситуация в днр и лнр
18:23 09.06.2022 (обновлено: 22:49 09.06.2022)
 
Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным

Глава МИД Британии Трасс назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских наемников в ДНР и назвала его нелегитимным.
"Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. <...> Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки", — написала Трасс в Twitter.
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Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника надеется на его возвращение
В четверг Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.
Ранее Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
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