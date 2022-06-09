https://ria.ru/20220609/naemniki-1794367153.html

Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным

Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным - РИА Новости, 09.06.2022

Глава МИД Британии назвала приговор британским наемникам в ДНР нелегитимным

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских наемников в ДНР и назвала его нелегитимным. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:23

2022-06-09T18:23

2022-06-09T22:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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марокко

великобритания

лиз трасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских наемников в ДНР и назвала его нелегитимным."Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. <...> Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки", — написала Трасс в Twitter.В четверг Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии, Эйдена Аслина и Шона Пиннера, и одного гражданина Марокко, Саадуна Брагима, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.Ранее Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

https://ria.ru/20220608/plen-1793878687.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

донецкая народная республика

украина

марокко

великобритания

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, марокко, великобритания, лиз трасс, ситуация в днр и лнр