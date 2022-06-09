https://ria.ru/20220609/naemniki-1794361594.html
В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР
В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР
Правительство Великобритании глубоко обеспокоено вынесением смертных приговоров в ДНР британским наемникам, передает британское агентство PA со ссылкой на... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:03
2022-06-09T18:03
2022-06-09T18:27
в мире
великобритания
донецкая народная республика
марокко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_240e81b08b6d8bfd9c9bde7d8293be3f.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании глубоко обеспокоено вынесением смертных приговоров в ДНР британским наемникам, передает британское агентство PA со ссылкой на Даунинг-стрит.Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.В среду Пиннер, Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
https://ria.ru/20220608/britaniya-1794050877.html
великобритания
донецкая народная республика
марокко
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_228:0:1821:1195_1920x0_80_0_0_ed038fcc0213688e2094b2479111b20f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, донецкая народная республика, марокко, украина
18:03 09.06.2022 (обновлено: 18:27 09.06.2022)
В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР
Агентство PA: правительство Британии обеспокоено смертными приговорами для наемников в ДНР