https://ria.ru/20220609/naemniki-1794361594.html

В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР

В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022

В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР

Правительство Великобритании глубоко обеспокоено вынесением смертных приговоров в ДНР британским наемникам, передает британское агентство PA со ссылкой на... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:03

2022-06-09T18:03

2022-06-09T18:27

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании глубоко обеспокоено вынесением смертных приговоров в ДНР британским наемникам, передает британское агентство PA со ссылкой на Даунинг-стрит.Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.В среду Пиннер, Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

https://ria.ru/20220608/britaniya-1794050877.html

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в мире, великобритания, донецкая народная республика, марокко, украина