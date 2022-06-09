Рейтинг@Mail.ru
В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794361594.html
В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР
В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР
Правительство Великобритании глубоко обеспокоено вынесением смертных приговоров в ДНР британским наемникам, передает британское агентство PA со ссылкой на... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:03
2022-06-09T18:27
в мире
великобритания
донецкая народная республика
марокко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_240e81b08b6d8bfd9c9bde7d8293be3f.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании глубоко обеспокоено вынесением смертных приговоров в ДНР британским наемникам, передает британское агентство PA со ссылкой на Даунинг-стрит.Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.В среду Пиннер, Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
https://ria.ru/20220608/britaniya-1794050877.html
великобритания
донецкая народная республика
марокко
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_228:0:1821:1195_1920x0_80_0_0_ed038fcc0213688e2094b2479111b20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, донецкая народная республика, марокко, украина
18:03 09.06.2022 (обновлено: 18:27 09.06.2022)
 
В Британии обеспокоены смертными приговорами для наемников в ДНР

Агентство PA: правительство Британии обеспокоено смертными приговорами для наемников в ДНР

© Flickr / Hernán PiñeraЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Flickr / Hernán Piñera
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании глубоко обеспокоено вынесением смертных приговоров в ДНР британским наемникам, передает британское агентство PA со ссылкой на Даунинг-стрит.
Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Британии и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны.
"Правительство Великобритании "глубоко обеспокоено" смертными приговорами, вынесенными британцам 28-летнему Эйдену Аслину и 48-летнему Шону Пиннеру, которые были захвачены, когда боролись за Украину", - передает агентство.
В среду Пиннер, Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Следствием установлено, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Флаг Британии на здании посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 16:47Специальная военная операция на Украине
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными
 
В миреВеликобританияДонецкая Народная РеспубликаМароккоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала