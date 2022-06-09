https://ria.ru/20220609/naemniki-1794334925.html

Суд ДНР приговорил наемников Аслина, Пиннера и Брагима к смертной казни

Суд ДНР приговорил наемников Аслина, Пиннера и Брагима к смертной казни - РИА Новости, 10.06.2022

Суд ДНР приговорил наемников Аслина, Пиннера и Брагима к смертной казни

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-09T16:50

2022-06-09T16:50

2022-06-10T00:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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доминик рааб

владимир путин

мариуполь

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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.Согласно законам ДНР, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют.Глава судебной коллегии сообщил, что осужденные могут обжаловать решение в течение месяца. Кроме того, председательствующий в зале суда отметил, что Пиннера признали террористом в Великобритании и разыскивали за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.В среду наемники признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявлял, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/plennyy-1793953843.html

донецкая народная республика

марокко

украина

мариуполь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, марокко, украина, доминик рааб, владимир путин, мариуполь