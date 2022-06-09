16:50 09.06.2022 (обновлено: 00:17 10.06.2022)
Суд ДНР приговорил наемников Аслина, Пиннера и Брагима к смертной казни
Суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Британии и Марокко за наемничество
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке
ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания — смертной казни, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Согласно законам ДНР, приговоренных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют.
Глава судебной коллегии сообщил, что осужденные могут обжаловать решение в течение месяца. Кроме того, председательствующий в зале суда отметил, что Пиннера признали террористом в Великобритании и разыскивали за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.
В среду наемники признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявлял, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.