https://ria.ru/20220609/naemniki-1794191486.html

ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области

ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области - РИА Новости, 09.06.2022

ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области

Воздушно-космические силы России нанесли удар по учебному центру иностранных наемников на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:30

2022-06-09T11:30

2022-06-09T12:23

специальная военная операция на украине

житомирская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли удар по учебному центру иностранных наемников на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники", — уточнил генерал-лейтенант.Кроме того, в различных районах уничтожены два пункта управления ВСУ, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", склад боеприпасов.Оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 18 районов сосредоточения войск и техники ВСУ, уничтожив более 200 украинских военных, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения.В свою очередь, российские комплексы ПВО за сутки сбили украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотников. Кроме того, удалось перехватить украинскую ракету "Точка-У" в районе Кирово (Херсонская область), а также два снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч" под Каменкой (Харьковская область) и Пантелеймоновкой (ДНР).Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/slavyansk-1794178954.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

житомирская область, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр