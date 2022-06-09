Рейтинг@Mail.ru
ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/naemniki-1794191486.html
ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области
ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области - РИА Новости, 09.06.2022
ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области
Воздушно-космические силы России нанесли удар по учебному центру иностранных наемников на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:30
2022-06-09T12:23
специальная военная операция на украине
житомирская область
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155989/69/1559896916_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9e0a0688554a0be8485b86d58f0f3f10.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли удар по учебному центру иностранных наемников на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники", — уточнил генерал-лейтенант.Кроме того, в различных районах уничтожены два пункта управления ВСУ, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", склад боеприпасов.Оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 18 районов сосредоточения войск и техники ВСУ, уничтожив более 200 украинских военных, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения.В свою очередь, российские комплексы ПВО за сутки сбили украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотников. Кроме того, удалось перехватить украинскую ракету "Точка-У" в районе Кирово (Херсонская область), а также два снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч" под Каменкой (Харьковская область) и Пантелеймоновкой (ДНР).Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/slavyansk-1794178954.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
житомирская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155989/69/1559896916_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_475e2839c69823da09b5b3862d0fe691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
житомирская область, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:30 09.06.2022 (обновлено: 12:23 09.06.2022)
 
ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области

Минобороны: ВКС России уничтожили центр ВСУ по переподготовке наемников под Житомиром

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск крылатой ракеты
Запуск крылатой ракеты
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Запуск крылатой ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли удар по учебному центру иностранных наемников на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники", — уточнил генерал-лейтенант.
Славянск - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
10:47Специальная военная операция на Украине
Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск
Кроме того, в различных районах уничтожены два пункта управления ВСУ, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", склад боеприпасов.
Оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 18 районов сосредоточения войск и техники ВСУ, уничтожив более 200 украинских военных, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка", — продолжил Конашенков.
В свою очередь, российские комплексы ПВО за сутки сбили украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотников. Кроме того, удалось перехватить украинскую ракету "Точка-У" в районе Кирово (Херсонская область), а также два снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч" под Каменкой (Харьковская область) и Пантелеймоновкой (ДНР).
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеЖитомирская областьВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала