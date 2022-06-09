https://ria.ru/20220609/naemniki-1794191486.html
ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области
ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области - РИА Новости, 09.06.2022
ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области
Воздушно-космические силы России нанесли удар по учебному центру иностранных наемников на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:30
2022-06-09T11:30
2022-06-09T12:23
специальная военная операция на украине
житомирская область
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли удар по учебному центру иностранных наемников на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники", — уточнил генерал-лейтенант.Кроме того, в различных районах уничтожены два пункта управления ВСУ, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", склад боеприпасов.Оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 18 районов сосредоточения войск и техники ВСУ, уничтожив более 200 украинских военных, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения.В свою очередь, российские комплексы ПВО за сутки сбили украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотников. Кроме того, удалось перехватить украинскую ракету "Точка-У" в районе Кирово (Херсонская область), а также два снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч" под Каменкой (Харьковская область) и Пантелеймоновкой (ДНР).Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/slavyansk-1794178954.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
житомирская область, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:30 09.06.2022 (обновлено: 12:23 09.06.2022)
ВКС уничтожили центр по переподготовке наемников в Житомирской области
Минобороны: ВКС России уничтожили центр ВСУ по переподготовке наемников под Житомиром
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли удар по учебному центру иностранных наемников на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники", — уточнил генерал-лейтенант.
Кроме того, в различных районах уничтожены два пункта управления ВСУ, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", склад боеприпасов.
Оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 18 районов сосредоточения войск и техники ВСУ, уничтожив более 200 украинских военных, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка", — продолжил Конашенков.
В свою очередь, российские комплексы ПВО за сутки сбили украинский истребитель Су-25
и 13 беспилотников. Кроме того, удалось перехватить украинскую ракету "Точка-У" в районе Кирово (Херсонская область
), а также два снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч" под Каменкой (Харьковская область
) и Пантелеймоновкой (ДНР
).
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.