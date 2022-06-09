https://ria.ru/20220609/muzey-1794349575.html

Воробьев вместе с полпредом Щеголевым открыли музей в подмосковном Осташево

Воробьев вместе с полпредом Щеголевым открыли музей в подмосковном Осташево - РИА Новости, 09.06.2022

Воробьев вместе с полпредом Щеголевым открыли музей в подмосковном Осташево

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с полпредом президента РФ Игорем Щеголевым и председателем наблюдательного совета Фонда... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:30

2022-06-09T17:30

2022-06-09T17:30

новости подмосковья

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новости - туризм

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с полпредом президента РФ Игорем Щеголевым и председателем наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой открыли музей имени Великого князя Константина Константиновича в Осташево, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым и председателем наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой открыл музей в с. Осташево Волоколамского г.о. Он назван именем Великого князя Константина Константиновича и войдет в "Императорский маршрут", - сказано в сообщении.Отмечается, что соглашение о вхождении Московской области в "Императорский маршрут" подписали в октябре 2019 года. В текущем году проект пример более 1,3 тысячи ребят на четырёхдневный тур.

https://ria.ru/20220502/puteshestviya-1787894545.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, туризм, новости - туризм