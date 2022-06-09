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Воробьев вместе с полпредом Щеголевым открыли музей в подмосковном Осташево - РИА Новости, 09.06.2022
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Воробьев вместе с полпредом Щеголевым открыли музей в подмосковном Осташево
Воробьев вместе с полпредом Щеголевым открыли музей в подмосковном Осташево - РИА Новости, 09.06.2022
Воробьев вместе с полпредом Щеголевым открыли музей в подмосковном Осташево
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с полпредом президента РФ Игорем Щеголевым и председателем наблюдательного совета Фонда... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:30
2022-06-09T17:30
новости подмосковья
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андрей воробьев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с полпредом президента РФ Игорем Щеголевым и председателем наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой открыли музей имени Великого князя Константина Константиновича в Осташево, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым и председателем наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой открыл музей в с. Осташево Волоколамского г.о. Он назван именем Великого князя Константина Константиновича и войдет в "Императорский маршрут", - сказано в сообщении.Отмечается, что соглашение о вхождении Московской области в "Императорский маршрут" подписали в октябре 2019 года. В текущем году проект пример более 1,3 тысячи ребят на четырёхдневный тур.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, туризм, новости - туризм
17:30 09.06.2022
 

Воробьев вместе с полпредом Щеголевым открыли музей в подмосковном Осташево

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиВоробьёв вместе с полпредом президента РФ Щеголевым открыл музей в подмосковном Осташево
Воробьёв вместе с полпредом президента РФ Щеголевым открыл музей в подмосковном Осташево - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с полпредом президента РФ Игорем Щеголевым и председателем наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой открыли музей имени Великого князя Константина Константиновича в Осташево, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым и председателем наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой открыл музей в с. Осташево Волоколамского г.о. Он назван именем Великого князя Константина Константиновича и войдет в "Императорский маршрут", - сказано в сообщении.
Отмечается, что соглашение о вхождении Московской области в "Императорский маршрут" подписали в октябре 2019 года. В текущем году проект пример более 1,3 тысячи ребят на четырёхдневный тур.
"Реставрация и музеефикация здания училища велась с 2020 года по инициативе и при научном руководстве Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", а также при поддержке министерства культуры РФ и администрации Волоколамского г.о. К формированию экспозиции подключились местные краеведы, стараниями которых на протяжении многих лет в Осташево сохраняется память об августейших владельцах имения", - добавили в пресс-службе.
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