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Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии
Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии - РИА Новости, 09.06.2022
Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии
Пять американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey, подтвердило командование корпуса морской пехоты США. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:25
2022-06-09T21:25
2022-06-09T21:27
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Пять американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey, подтвердило командование корпуса морской пехоты США.Летательный аппарат, сочетающий свойства самолета и вертолета, разбился накануне в пустынной местности на территории штата Калифорния."Подтверждена гибель пяти морских пехотинцев... в авиационном происшествии с участием MV-22B Osprey при выполнении тренировочного задания возле населенного пункта Глэмис, штат Калифорния, во второй половине дня 8 июня 2022 года", - говорится в пресс-релизе.Военные начали расследование причин катастрофы.Корпус морской пехоты США накануне опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что на борту находились ядерные материалы.
https://ria.ru/20220319/samolet-1778963394.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, калифорния, сша
21:25 09.06.2022 (обновлено: 21:27 09.06.2022)
Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии
Пять американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Пять американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey, подтвердило командование корпуса морской пехоты США.
Летательный аппарат, сочетающий свойства самолета и вертолета, разбился накануне в пустынной местности на территории штата Калифорния
.
"Подтверждена гибель пяти морских пехотинцев... в авиационном происшествии с участием MV-22B Osprey при выполнении тренировочного задания возле населенного пункта Глэмис, штат Калифорния, во второй половине дня 8 июня 2022 года", - говорится в пресс-релизе.
Военные начали расследование причин катастрофы.
Корпус морской пехоты США
накануне опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что на борту находились ядерные материалы.