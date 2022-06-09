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Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии - РИА Новости, 09.06.2022
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Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии
Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии - РИА Новости, 09.06.2022
Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии
Пять американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey, подтвердило командование корпуса морской пехоты США. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:25
2022-06-09T21:27
в мире
калифорния
сша
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Пять американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey, подтвердило командование корпуса морской пехоты США.Летательный аппарат, сочетающий свойства самолета и вертолета, разбился накануне в пустынной местности на территории штата Калифорния."Подтверждена гибель пяти морских пехотинцев... в авиационном происшествии с участием MV-22B Osprey при выполнении тренировочного задания возле населенного пункта Глэмис, штат Калифорния, во второй половине дня 8 июня 2022 года", - говорится в пресс-релизе.Военные начали расследование причин катастрофы.Корпус морской пехоты США накануне опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что на борту находились ядерные материалы.
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в мире, калифорния, сша
21:25 09.06.2022 (обновлено: 21:27 09.06.2022)
 
Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии

Пять американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey

© Depositphotos / actionsportsКонвертоплан
Конвертоплан - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Depositphotos / actionsports
Конвертоплан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Пять американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey, подтвердило командование корпуса морской пехоты США.
Летательный аппарат, сочетающий свойства самолета и вертолета, разбился накануне в пустынной местности на территории штата Калифорния.
"Подтверждена гибель пяти морских пехотинцев... в авиационном происшествии с участием MV-22B Osprey при выполнении тренировочного задания возле населенного пункта Глэмис, штат Калифорния, во второй половине дня 8 июня 2022 года", - говорится в пресс-релизе.
Военные начали расследование причин катастрофы.
Корпус морской пехоты США накануне опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что на борту находились ядерные материалы.
Конвертоплан ВВС США MV-22B Osprey во время учений Cold Response в Норвегии - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 00:41
В Норвегии разбился военный самолет США с четырьмя людьми на борту
 
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