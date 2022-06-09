https://ria.ru/20220609/morpekhi-1794418860.html

Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии

Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии - РИА Новости, 09.06.2022

Пять американских морпехов погибли в авиакатастрофе в Калифорнии

Пять американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey, подтвердило командование корпуса морской пехоты США. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T21:25

2022-06-09T21:25

2022-06-09T21:27

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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Пять американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey, подтвердило командование корпуса морской пехоты США.Летательный аппарат, сочетающий свойства самолета и вертолета, разбился накануне в пустынной местности на территории штата Калифорния."Подтверждена гибель пяти морских пехотинцев... в авиационном происшествии с участием MV-22B Osprey при выполнении тренировочного задания возле населенного пункта Глэмис, штат Калифорния, во второй половине дня 8 июня 2022 года", - говорится в пресс-релизе.Военные начали расследование причин катастрофы.Корпус морской пехоты США накануне опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что на борту находились ядерные материалы.

https://ria.ru/20220319/samolet-1778963394.html

калифорния

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, калифорния, сша