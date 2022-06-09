https://ria.ru/20220609/monitoring-1794348095.html

Городские службы Москвы в жару мониторят температуру и состояние дорог

Городские службы Москвы в жару мониторят температуру и состояние дорог - РИА Новости, 09.06.2022

Городские службы Москвы в жару мониторят температуру и состояние дорог

Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:26

2022-06-09T17:26

2022-06-09T17:26

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в столице первый в этом году по-настоящему жаркий день – столбики термометров достигли отметки плюс 27-28 градусов. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. Ежедневно дважды в сутки проводится регламентная промывка дорог. При необходимости проведем аэрацию: в жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта", - говорится в сообщении.Отмечается, что летом в ночные часы – с 21.00 до 06.00 – обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

https://ria.ru/20220609/pikniki-1794266822.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва