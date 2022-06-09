https://ria.ru/20220609/modeli-1794203681.html

Эксперт: модели машинного обучения помогут развитию рынка данных

Эксперт: модели машинного обучения помогут развитию рынка данных - РИА Новости, 09.06.2022

Эксперт: модели машинного обучения помогут развитию рынка данных

Потребности рынка диктуют рост использования больших данных на новом качественном уровне, считает руководитель по клиентскому сервису маркетинговых продуктов... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:00

2022-06-09T12:00

2022-06-09T12:00

билайн

технологии

вымпелком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754527050_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe268f83e169173b767ddff13d7f068.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Потребности рынка диктуют рост использования больших данных на новом качественном уровне, считает руководитель по клиентскому сервису маркетинговых продуктов ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) Денис Гнатенко.Помимо роста бюджетов, отметил он, тренд на рост использования сторонних данных рекламодателями и агентствами также продолжает укрепляться – согласно исследованию IAB Russia Big Data & Programmatic White Paper в 2021 году, динамика за два года выросла с 28% до 53%, 93% рекламных агентств используют аудиторные сегменты сторонних поставщиков.При этом растет и число поставщиков данных об аудитории. "Если классически все начиналось с платформ управления данными, далее появились сотовые операторы и операторы фискальных данных, росли сети ритейла, то сейчас появляются новые поставщики, например аптеки, интернет-магазины, производители касс, рекрутеры, кредитные бюро, логистические компании - все те, у кого уже имеются свои сформированные категории данных", - пояснил эксперт.Однако, на фоне роста потребности в еще большем количестве данных, у каждого отдельного поставщика они ограничены и на данный момент не существует надежного и легитимного способа объединения данных в рамках единой платформы и их взаимного обогащения.Одним из решений Гнатенко видит построение модели look alike, когда поставщик данных дает заказчику не один сегмент, но и второй – похожий на первый. "Если сегменты похожи, то высока вероятность, что второму сегменту также будет интересен продукт заказчика. Тем самым, объем данных, получаемый заказчиком от поставщика, увеличивается. Это особенно полезно, если емкость первого сегмента ограничена", - сказал он.Эксперт отмечает, что ключевой составляющей процессе подбора аудитории являются достаточно сильные модели машинного обучения, которые могут прогнозировать интерес к покупке у подбираемой аудитории и отвечают запросу рынка на повышение качества данных. Также актуальной потребностью рынка является снижение стоимости данных. "Наличие больших данных и их использование сейчас не всегда пропорциональны их стоимости, то есть не всегда дают ожидаемый результат, не всегда окупаются. Следует стремиться к тому, чтобы ценность была выше цены. А для этого нужно увеличивать качество данных, снижать издержки производства, внедрять автоматизированные инструменты сбора сегмента", - заключил Гнатенко.

https://ria.ru/20220602/dogovor-1792646749.html

https://ria.ru/20220603/neyroset-1792890586.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, технологии, вымпелком