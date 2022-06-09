https://ria.ru/20220609/meditsina-1794338349.html

Губернатор Гладков назвал приоритеты развития белгородской медицины

Губернатор Гладков назвал приоритеты развития белгородской медицины - РИА Новости, 09.06.2022

Губернатор Гладков назвал приоритеты развития белгородской медицины

Власти Белгородской области должны сделать базовую ставку на развитие государственной медицины, важно активно финансировать сферу здравоохранения, обеспечивать... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:59

2022-06-09T16:59

2022-06-09T17:00

белгородская область

общество

белгородская область

россия

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Власти Белгородской области должны сделать базовую ставку на развитие государственной медицины, важно активно финансировать сферу здравоохранения, обеспечивать пациентов всем необходимым и привлекать в регион лучших медиков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе отчёта о деятельности правительства в 2021 году."Главный показатель эффективности здравоохранения — увеличение продолжительности и качества жизни. Базовую ставку нужно делать на государственную медицину. Именно поэтому важно не только активно финансировать сферу здравоохранения, но и привлекать в наши учреждения лучших медиков", — подчеркнул Гладков.Глава региона напомнил, что в прошлом году основные усилия медиков были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.В 2021 году было заложено строительство двух современных инфекционных центров — в Белгороде и Старом Осколе. Общая стоимость работ превысила 6 миллиардов рублей. Было приобретено 628 кислородных концентраторов. В прошлом году для борьбы с COVID-19 было развёрнуто более 3,6 тысячи коек на базе 17 медицинских организаций. В 2021 году удалось построить 14 ФАПов, в 2022 году их количество будет увеличено еще на 12.Как отметил губернатор, в период пика роста заболеваемости Белгородская область стала единственным регионом России, где заболевших жителей обеспечивали всеми лекарственными препаратами, рекомендованными Минздравом РФ для лечения COVID-19. Всего в амбулаторных условиях лекарства получили больше 60 тысяч человек. Лекарствами обеспечены и все пациенты, находящиеся в стационаре. При этом в 2022 году региональным правительством заложено на 90% больше средств на закупку лекарств для находящихся в стационарах пациентов. В этом году также запланировано увеличение финансирования льготного лекарственного обеспечения еще на 60%.По инициативе губернатора в регионе была разработана программа системного решения кадровой проблемы здравоохранения: от создания медицинских классов и целевого набора в медицинские учебные заведения до привлечения врачей с помощью обеспечения их жильем.Продолжается реализация программы "Земский доктор. Земский фельдшер". По поручению главы региона введена стимулирующая доплата при досрочном выходе врачей из отпуска по уходу за ребенком. Активизировано направление студентов по целевому набору в медицинские вузы. Уже в этом году будет организовано целевое обучение в медицинских колледжах.Помимо прочего, Белгородская область приобрела четыре "поезда здоровья", в каждом из которых есть набор современного диагностического оборудования. Эти мобильные медицинские комплексы помогают проводить комплексные диагностические обследования в отдалённых сёлах.

https://ria.ru/20220609/pomosch-1794234018.html

https://ria.ru/20220606/zdorove-1793508085.html

белгородская область

россия

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков