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Россия успешно отстаивает статус великой державы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.06.2022
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Россия успешно отстаивает статус великой державы, заявила Матвиенко
Россия успешно отстаивает статус великой державы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.06.2022
Россия успешно отстаивает статус великой державы, заявила Матвиенко
Россия успешно подтверждает и отстаивает свой статус великой державы, который закрепил за нею ещё Пётр I, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:57
2022-06-09T17:59
петр i
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Россия успешно подтверждает и отстаивает свой статус великой державы, который закрепил за нею ещё Пётр I, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По ее словам, именно благодаря системным реформам Петра I Россия смогла сделать колоссальный шаг вперед, сформировать стройную и эффективную систему государственного управления, заложить основы общего начального образования, осуществлять поддержку промышленности и торговли на государственном уровне, создать регулярную армию и военно-морской флот."Это далеко не полный перечень деяний и достижений Петра I. За годы своего правления он настолько кардинально изменил облик и вес страны в мире, что и сегодня мы продолжаем делить всю нашу историю на до- и послепетровскую", - подчеркнула спикер.
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петр i, россия, валентина матвиенко
17:57 09.06.2022 (обновлено: 17:59 09.06.2022)
 
Россия успешно отстаивает статус великой державы, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия успешно подтверждает и отстаивает свой статус великого государства

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Россия успешно подтверждает и отстаивает свой статус великой державы, который закрепил за нею ещё Пётр I, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В этот день ровно 350 лет назад родился наш выдающийся государственный деятель - Пётр I… Самое главное - он закрепил за Россией статус великой державы. И сегодня мы этот статус успешно отстаиваем и подтверждаем", - написала Матвиенко в своём Telegram-канале.
По ее словам, именно благодаря системным реформам Петра I Россия смогла сделать колоссальный шаг вперед, сформировать стройную и эффективную систему государственного управления, заложить основы общего начального образования, осуществлять поддержку промышленности и торговли на государственном уровне, создать регулярную армию и военно-морской флот.
"Это далеко не полный перечень деяний и достижений Петра I. За годы своего правления он настолько кардинально изменил облик и вес страны в мире, что и сегодня мы продолжаем делить всю нашу историю на до- и послепетровскую", - подчеркнула спикер.
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Петр IРоссияВалентина Матвиенко
 
 
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