https://ria.ru/20220609/matvienko-1794359741.html

Россия успешно отстаивает статус великой державы, заявила Матвиенко

Россия успешно отстаивает статус великой державы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.06.2022

Россия успешно отстаивает статус великой державы, заявила Матвиенко

Россия успешно подтверждает и отстаивает свой статус великой державы, который закрепил за нею ещё Пётр I, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:57

2022-06-09T17:57

2022-06-09T17:59

петр i

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Россия успешно подтверждает и отстаивает свой статус великой державы, который закрепил за нею ещё Пётр I, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По ее словам, именно благодаря системным реформам Петра I Россия смогла сделать колоссальный шаг вперед, сформировать стройную и эффективную систему государственного управления, заложить основы общего начального образования, осуществлять поддержку промышленности и торговли на государственном уровне, создать регулярную армию и военно-морской флот."Это далеко не полный перечень деяний и достижений Петра I. За годы своего правления он настолько кардинально изменил облик и вес страны в мире, что и сегодня мы продолжаем делить всю нашу историю на до- и послепетровскую", - подчеркнула спикер.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

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петр i, россия, валентина матвиенко