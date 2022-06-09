https://ria.ru/20220609/marafon-1794350730.html

Марафон по скандинавской ходьбе привлек 10 тысяч подмосковных пенсионеров

Марафон по скандинавской ходьбе привлек 10 тысяч подмосковных пенсионеров - РИА Новости, 09.06.2022

Марафон по скандинавской ходьбе привлек 10 тысяч подмосковных пенсионеров

Десять тысяч участников подмосковной программы "Активное долголетие" приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе для жителей пенсионного возраста,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:32

2022-06-09T17:32

2022-06-09T17:32

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Десять тысяч участников подмосковной программы "Активное долголетие" приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе для жителей пенсионного возраста, который прошел в четверг в 46 парках области, сообщает пресс-служба облправительства.Принять участие в марафоне мог любой желающий пенсионного возраста. Для тех, у кого не имелось необходимого спортивного инвентаря, организаторами были предоставлены комплекты специальных палок для северной ходьбы. В состязании участвовали 4 категории спортсменов, возраст которых начинался от 50 лет для женщин и от 60 лет - для мужчин.Все участники турнира получили стартовые номера, сертификаты и памятные медали. А самые быстрые марафонцы стали обладателями подарка от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева – брендированного спортивного костюма.Скандинавская ходьба входит в число самых популярных активностей проекта "Активное долголетие", еженедельно ее посещают более 2,5 тысяч человек, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211208/uchastniki-1762782715.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, россия, долголетие