https://ria.ru/20220609/marafon-1794350730.html
Марафон по скандинавской ходьбе привлек 10 тысяч подмосковных пенсионеров
Марафон по скандинавской ходьбе привлек 10 тысяч подмосковных пенсионеров - РИА Новости, 09.06.2022
Марафон по скандинавской ходьбе привлек 10 тысяч подмосковных пенсионеров
Десять тысяч участников подмосковной программы "Активное долголетие" приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе для жителей пенсионного возраста,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:32
2022-06-09T17:32
2022-06-09T17:32
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Десять тысяч участников подмосковной программы "Активное долголетие" приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе для жителей пенсионного возраста, который прошел в четверг в 46 парках области, сообщает пресс-служба облправительства.Принять участие в марафоне мог любой желающий пенсионного возраста. Для тех, у кого не имелось необходимого спортивного инвентаря, организаторами были предоставлены комплекты специальных палок для северной ходьбы. В состязании участвовали 4 категории спортсменов, возраст которых начинался от 50 лет для женщин и от 60 лет - для мужчин.Все участники турнира получили стартовые номера, сертификаты и памятные медали. А самые быстрые марафонцы стали обладателями подарка от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева – брендированного спортивного костюма.Скандинавская ходьба входит в число самых популярных активностей проекта "Активное долголетие", еженедельно ее посещают более 2,5 тысяч человек, отметили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), общество, россия, долголетие
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Десять тысяч участников подмосковной программы "Активное долголетие" приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе для жителей пенсионного возраста, который прошел в четверг в 46 парках области, сообщает пресс-служба облправительства.
"В преддверии Дня России
состоялся масштабный марафон скандинавской ходьбы. Он прошел одновременно в 46 подмосковных парках, а центральной площадкой стал Парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. Десять тысяч участников клуба "Активное долголетие" прошли три километра, получили памятные награды и заряд бодрости", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области
Ирины Каклюгиной.
Принять участие в марафоне мог любой желающий пенсионного возраста. Для тех, у кого не имелось необходимого спортивного инвентаря, организаторами были предоставлены комплекты специальных палок для северной ходьбы. В состязании участвовали 4 категории спортсменов, возраст которых начинался от 50 лет для женщин и от 60 лет - для мужчин.
Все участники турнира получили стартовые номера, сертификаты и памятные медали. А самые быстрые марафонцы стали обладателями подарка от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева – брендированного спортивного костюма.
Скандинавская ходьба входит в число самых популярных активностей проекта "Активное долголетие", еженедельно ее посещают более 2,5 тысяч человек, отметили в пресс-службе.