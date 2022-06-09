https://ria.ru/20220609/makdonalds-1794180888.html

Опубликован логотип нового McDonald's в России

Опубликован логотип нового McDonald's в России - РИА Новости, 09.06.2022

Опубликован логотип нового McDonald's в России

Сменщик McDonald's в России представил новый логотип — две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:00

2022-06-09T11:00

2022-06-09T13:46

общество

россия

mcdonald's corporation

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сменщик McDonald's в России представил новый логотип — две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер. Ранее эту информацию дали СМИ, в пресс-службе компании, выкупившей российский бизнес корпорации, сведения подтвердили.McDonald's объявила о приостановке работы в стране 14 марта на фоне военной операции на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".В итоге активы выкупил предприниматель Александр Говор, развивавший рестораны сети в Сибири. В начале июня он сообщил, что заведения откроются в течение двух месяцев, сейчас туда набирают новых сотрудников.По словам бизнесмена, к перезапуску готовы 840 точек. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому перечню блюд.

https://ria.ru/20220608/mcdonalds-1794010937.html

россия

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, россия, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)