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Опубликован логотип нового McDonald's в России - РИА Новости, 09.06.2022
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Опубликован логотип нового McDonald's в России
Опубликован логотип нового McDonald's в России - РИА Новости, 09.06.2022
Опубликован логотип нового McDonald's в России
Сменщик McDonald's в России представил новый логотип — две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:00
2022-06-09T13:46
общество
россия
mcdonald's corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сменщик McDonald's в России представил новый логотип — две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер. Ранее эту информацию дали СМИ, в пресс-службе компании, выкупившей российский бизнес корпорации, сведения подтвердили.McDonald's объявила о приостановке работы в стране 14 марта на фоне военной операции на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".В итоге активы выкупил предприниматель Александр Говор, развивавший рестораны сети в Сибири. В начале июня он сообщил, что заведения откроются в течение двух месяцев, сейчас туда набирают новых сотрудников.По словам бизнесмена, к перезапуску готовы 840 точек. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому перечню блюд.
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общество, россия, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
11:00 09.06.2022 (обновлено: 13:46 09.06.2022)
 
Опубликован логотип нового McDonald's в России

Логотипом нового российского McDonald's станут картофель фри и бургер на зеленом фоне

© ИзвестияЛоготип новой сети фастфуда, сменившей McDonald's
Логотип новой сети фастфуда, сменившей McDonald's
© Известия
Логотип новой сети фастфуда, сменившей McDonald's
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сменщик McDonald's в России представил новый логотип — две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер.
Ранее эту информацию дали СМИ, в пресс-службе компании, выкупившей российский бизнес корпорации, сведения подтвердили.
McDonald's объявила о приостановке работы в стране 14 марта на фоне военной операции на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
В итоге активы выкупил предприниматель Александр Говор, развивавший рестораны сети в Сибири. В начале июня он сообщил, что заведения откроются в течение двух месяцев, сейчас туда набирают новых сотрудников.
По словам бизнесмена, к перезапуску готовы 840 точек. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому перечню блюд.
Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 15:08
Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт вакансий
 
ОбществоРоссияMcDonald's CorporationФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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