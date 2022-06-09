https://ria.ru/20220609/makdonalds-1794180888.html
Опубликован логотип нового McDonald's в России
Опубликован логотип нового McDonald's в России - РИА Новости, 09.06.2022
Опубликован логотип нового McDonald's в России
Сменщик McDonald's в России представил новый логотип — две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:00
2022-06-09T11:00
2022-06-09T13:46
общество
россия
mcdonald's corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794177535_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_fe4ee48835bec863f9d8f3004c1244d7.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сменщик McDonald's в России представил новый логотип — две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер. Ранее эту информацию дали СМИ, в пресс-службе компании, выкупившей российский бизнес корпорации, сведения подтвердили.McDonald's объявила о приостановке работы в стране 14 марта на фоне военной операции на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".В итоге активы выкупил предприниматель Александр Говор, развивавший рестораны сети в Сибири. В начале июня он сообщил, что заведения откроются в течение двух месяцев, сейчас туда набирают новых сотрудников.По словам бизнесмена, к перезапуску готовы 840 точек. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому перечню блюд.
https://ria.ru/20220608/mcdonalds-1794010937.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
11:00 09.06.2022 (обновлено: 13:46 09.06.2022)
Опубликован логотип нового McDonald's в России
Логотипом нового российского McDonald's станут картофель фри и бургер на зеленом фоне
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сменщик McDonald's в России представил новый логотип — две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, означающие два фирменных блюда — картошку-фри и бургер.
Ранее эту информацию дали СМИ, в пресс-службе компании, выкупившей российский бизнес корпорации, сведения подтвердили.
McDonald's
объявила о приостановке работы в стране 14 марта на фоне военной операции на Украине
. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
В итоге активы выкупил предприниматель Александр Говор, развивавший рестораны сети в Сибири. В начале июня он сообщил, что заведения откроются в течение двух месяцев, сейчас туда набирают новых сотрудников.
По словам бизнесмена, к перезапуску готовы 840 точек. Меню концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому перечню блюд.