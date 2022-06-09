https://ria.ru/20220609/magadan-1793907259.html
В Магадане появится "рыбная деревня" для туристов
В Магадане появится "рыбная деревня" для туристов - РИА Новости, 09.06.2022
В Магадане появится "рыбная деревня" для туристов
Миллион мальков горбуши выпустили в один из магаданских водоемов в районе бухты Гертнера, где собираются строить "рыбную деревню" для отдыхающих, сообщил РИА... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T03:41
2022-06-09T03:41
2022-06-09T03:41
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магадан
охотское море
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МАГАДАН, 9 июн — РИА Новости. Миллион мальков горбуши выпустили в один из магаданских водоемов в районе бухты Гертнера, где собираются строить "рыбную деревню" для отдыхающих, сообщил РИА Новости инвестор, директор компании "Дальрыбфлотпродукт" Владимир Резниченко."Я считаю, что восполнением популяции лосося очень важно сейчас заниматься, ведь реки иссякают. И мы решили делать это", — рассказал Резниченко.Он добавил, что пруды, куда выпустили мальков, образовались на месте бывших строительных котлованов, они сообщаются с речкой Магаданкой, втекающей в Охотское море. Через год по законам природы горбуша туда вернется."Мы планируем выпускать в эти водоемы мальков в ближайшие годы. А лет через пять уже откроем здесь первую в регионе рыбную деревню — с кемпингами и возможностью поймать и попробовать лосося прямо здесь же. Осенью пруды очистят, заново зальют водой и начнется строительство. Первые домики мы уже заказали, они появятся зимой", — добавил Резниченко.
https://ria.ru/20220607/adygeya-1793695180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, охотское море, туристы, новости - туризм, туризм, строительство, отдых
В Магадане появится "рыбная деревня" для туристов
"Рыбная деревня" для туристов появится в Магадане
МАГАДАН, 9 июн — РИА Новости. Миллион мальков горбуши выпустили в один из магаданских водоемов в районе бухты Гертнера, где собираются строить "рыбную деревню" для отдыхающих, сообщил РИА Новости инвестор, директор компании "Дальрыбфлотпродукт" Владимир Резниченко.
"Я считаю, что восполнением популяции лосося очень важно сейчас заниматься, ведь реки иссякают. И мы решили делать это", — рассказал Резниченко.
Он добавил, что пруды, куда выпустили мальков, образовались на месте бывших строительных котлованов, они сообщаются с речкой Магаданкой, втекающей в Охотское море. Через год по законам природы горбуша туда вернется.
"Мы планируем выпускать в эти водоемы мальков в ближайшие годы. А лет через пять уже откроем здесь первую в регионе рыбную деревню — с кемпингами и возможностью поймать и попробовать лосося прямо здесь же. Осенью пруды очистят, заново зальют водой и начнется строительство. Первые домики мы уже заказали, они появятся зимой", — добавил Резниченко.