https://ria.ru/20220609/lnr-1794169533.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 39 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 39 украинских военных - РИА Новости, 09.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 39 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в четверг, что за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями украинские войска потеряли 39... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:07

2022-06-09T10:07

2022-06-09T10:07

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064851_0:245:3111:1995_1920x0_80_0_0_561011f3419761fde8227e5dcf6820f5.jpg

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в четверг, что за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями украинские войска потеряли 39 человек и шесть бронетранспортеров.В среду Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки украинские войска потеряли 34 человека."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 39 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; четыре единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении Народной милиции, опубликованном в ее Telegram-канале.

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр