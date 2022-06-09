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Литва снова попытается включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС - РИА Новости, 09.06.2022
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Литва снова попытается включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС
Литва снова попытается включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС - РИА Новости, 09.06.2022
Литва снова попытается включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС
Литва будет пытаться вновь включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список ЕС, заявил в четверг журналистам глава МИД Литвы Габриелюс... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:22
2022-06-09T14:24
литва
евросоюз
русская православная церковь
венгрия
россия
санкции в отношении россии
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Литва будет пытаться вновь включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список ЕС, заявил в четверг журналистам глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Как стало известно ранее, против того, чтобы патриарх Кирилл был включён в списки в рамках шестого пакета санкций, выступила Венгрия. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список."Конечно, есть возможности (включить патриарха Кирилла в санкционный пакет ЕС - ред.), и это должно быть сделано, потому что был подан очень очевидный и ясный пакет доказательств, на основании которого патриарх Кирилл и был включен (в санкционный список), поскольку без доказательств этот пакет бы не был подан", - сказал Ландсбергис. Видео его выступления публикуют литовские СМИ.По его словам, с представленными доказательствами на заседании согласились представители и главы всех стран Евросоюза."Доказательства существуют, с ними согласились послы всех 27 стран ЕС, с ними были согласны, что самое интересное, и 27 глав государств. Это был согласованный список, и уже после решения руководителей перед самой последней подачей документа на утверждение (патриарх) был вычеркнут. Очевидно, что даже политическое соглашение было найдено. По каким мотивам (был вычеркнут – ред.), я не могу сказать, честно, не знаю, какие это были политические мотивы... Но это позволяет нам говорить, что правовая основа у нас есть, и политическое соглашение практически было найдено. Так, что можем пытаться найти его снова", - сказал Ландсбергис.В апреле Ландсбергис сообщил, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за Украины.
https://ria.ru/20220608/drevesina-1794121388.html
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791972426.html
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литва, евросоюз, русская православная церковь, венгрия, россия, санкции в отношении россии, патриарх кирилл (владимир гундяев)
14:22 09.06.2022 (обновлено: 14:24 09.06.2022)
 
Литва снова попытается включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС

Глава МИД Ландсбергис: Литва снова попробует включить патриарха Кирилла в список санкций

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Литва будет пытаться вновь включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список ЕС, заявил в четверг журналистам глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Как стало известно ранее, против того, чтобы патриарх Кирилл был включён в списки в рамках шестого пакета санкций, выступила Венгрия. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
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"Конечно, есть возможности (включить патриарха Кирилла в санкционный пакет ЕС - ред.), и это должно быть сделано, потому что был подан очень очевидный и ясный пакет доказательств, на основании которого патриарх Кирилл и был включен (в санкционный список), поскольку без доказательств этот пакет бы не был подан", - сказал Ландсбергис. Видео его выступления публикуют литовские СМИ.
По его словам, с представленными доказательствами на заседании согласились представители и главы всех стран Евросоюза.
"Доказательства существуют, с ними согласились послы всех 27 стран ЕС, с ними были согласны, что самое интересное, и 27 глав государств. Это был согласованный список, и уже после решения руководителей перед самой последней подачей документа на утверждение (патриарх) был вычеркнут. Очевидно, что даже политическое соглашение было найдено. По каким мотивам (был вычеркнут – ред.), я не могу сказать, честно, не знаю, какие это были политические мотивы... Но это позволяет нам говорить, что правовая основа у нас есть, и политическое соглашение практически было найдено. Так, что можем пытаться найти его снова", - сказал Ландсбергис.
В апреле Ландсбергис сообщил, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за Украины.
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