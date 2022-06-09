14:22 09.06.2022 (обновлено: 14:24 09.06.2022)
Литва снова попытается включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС
Глава МИД Ландсбергис: Литва снова попробует включить патриарха Кирилла в список санкций
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Литва будет пытаться вновь включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список ЕС, заявил в четверг журналистам глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Как стало известно ранее, против того, чтобы патриарх Кирилл был включён в списки в рамках шестого пакета санкций, выступила Венгрия. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
"Конечно, есть возможности (включить патриарха Кирилла в санкционный пакет ЕС - ред.), и это должно быть сделано, потому что был подан очень очевидный и ясный пакет доказательств, на основании которого патриарх Кирилл и был включен (в санкционный список), поскольку без доказательств этот пакет бы не был подан", - сказал Ландсбергис. Видео его выступления публикуют литовские СМИ.
По его словам, с представленными доказательствами на заседании согласились представители и главы всех стран Евросоюза.
"Доказательства существуют, с ними согласились послы всех 27 стран ЕС, с ними были согласны, что самое интересное, и 27 глав государств. Это был согласованный список, и уже после решения руководителей перед самой последней подачей документа на утверждение (патриарх) был вычеркнут. Очевидно, что даже политическое соглашение было найдено. По каким мотивам (был вычеркнут – ред.), я не могу сказать, честно, не знаю, какие это были политические мотивы... Но это позволяет нам говорить, что правовая основа у нас есть, и политическое соглашение практически было найдено. Так, что можем пытаться найти его снова", - сказал Ландсбергис.