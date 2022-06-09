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Украинские военные выгнали жителей из убежища в Лисичанске - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/lisichansk-1794164274.html
Украинские военные выгнали жителей из убежища в Лисичанске
Украинские военные выгнали жителей из убежища в Лисичанске - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские военные выгнали жителей из убежища в Лисичанске
Украинские военные выгнали мирных жителей из убежища хладокомбината в Лисичанске в ЛНР, чтобы занять его самим, сообщила РИА Новости одна из свидетельниц. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:56
2022-06-09T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные выгнали мирных жителей из убежища хладокомбината в Лисичанске в ЛНР, чтобы занять его самим, сообщила РИА Новости одна из свидетельниц."Раньше в убежище жили около 100 человек, было много детей и молодежи. Военные вели себя адекватно, привозили гуманитарку, предлагали эвакуироваться в Краматорск", - рассказала местная жительница.Когда в убежище осталось около 15 человек, отношение к ним изменилось - силовики начали подозревать, что гражданские дожидаются прихода сил ЛНР. "Сегодня утром они нас выгнали, сказали, что будут базироваться здесь сами", - рассказала она.Сейчас женщина со своей пожилой матерью ищут новое пристанище. Ситуация в городе остается опасной.Лисичанск с населением 97 тысяч человек - крупный по местным меркам город на западе ЛНР. Он находится под контролем украинских войск, однако Народная милиция ЛНР развивает здесь наступление.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220609/zavod-1794146240.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины
09:56 09.06.2022
 
Украинские военные выгнали жителей из убежища в Лисичанске

Украинские военные выгнали мирных жителей из убежища хладокомбината в Лисичанске

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные выгнали мирных жителей из убежища хладокомбината в Лисичанске в ЛНР, чтобы занять его самим, сообщила РИА Новости одна из свидетельниц.
"Раньше в убежище жили около 100 человек, было много детей и молодежи. Военные вели себя адекватно, привозили гуманитарку, предлагали эвакуироваться в Краматорск", - рассказала местная жительница.
Когда в убежище осталось около 15 человек, отношение к ним изменилось - силовики начали подозревать, что гражданские дожидаются прихода сил ЛНР. "Сегодня утром они нас выгнали, сказали, что будут базироваться здесь сами", - рассказала она.
Сейчас женщина со своей пожилой матерью ищут новое пристанище. Ситуация в городе остается опасной.
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ВСУ заминировали завод в Северодонецке, сообщил помощник Кадырова
Лисичанск с населением 97 тысяч человек - крупный по местным меркам город на западе ЛНР. Он находится под контролем украинских войск, однако Народная милиция ЛНР развивает здесь наступление.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскВооруженные силы Украины
 
 
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