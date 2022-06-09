https://ria.ru/20220609/lisichansk-1794164274.html

Украинские военные выгнали жителей из убежища в Лисичанске

Украинские военные выгнали жителей из убежища в Лисичанске - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские военные выгнали жителей из убежища в Лисичанске

Украинские военные выгнали мирных жителей из убежища хладокомбината в Лисичанске в ЛНР, чтобы занять его самим, сообщила РИА Новости одна из свидетельниц. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:56

2022-06-09T09:56

2022-06-09T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137873/80/1378738021_0:213:3031:1917_1920x0_80_0_0_8fd16a4dd236b3a4df49711b95252857.jpg

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные выгнали мирных жителей из убежища хладокомбината в Лисичанске в ЛНР, чтобы занять его самим, сообщила РИА Новости одна из свидетельниц."Раньше в убежище жили около 100 человек, было много детей и молодежи. Военные вели себя адекватно, привозили гуманитарку, предлагали эвакуироваться в Краматорск", - рассказала местная жительница.Когда в убежище осталось около 15 человек, отношение к ним изменилось - силовики начали подозревать, что гражданские дожидаются прихода сил ЛНР. "Сегодня утром они нас выгнали, сказали, что будут базироваться здесь сами", - рассказала она.Сейчас женщина со своей пожилой матерью ищут новое пристанище. Ситуация в городе остается опасной.Лисичанск с населением 97 тысяч человек - крупный по местным меркам город на западе ЛНР. Он находится под контролем украинских войск, однако Народная милиция ЛНР развивает здесь наступление.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220609/zavod-1794146240.html

луганская народная республика

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины