https://ria.ru/20220609/lgoty-1794370758.html
Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний
Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний - РИА Новости, 09.06.2022
Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний
Льготы для зарубежных компаний, присутствующих на российском рынке, не должны подрывать работу отечественных производств, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:34
2022-06-09T18:34
2022-06-09T18:37
экономика
технологии
владимир путин
льготы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/38/1552743873_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_133ab74f1af3921aba2fc4ddadcc5fe8.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Льготы для зарубежных компаний, присутствующих на российском рынке, не должны подрывать работу отечественных производств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.Во время встречи один из участников задал Путину вопрос о том, могут ли российские власти посмотреть на льготы для иностранных компаний и создать равные условия конкуренции на российском рынке."Мы все время об этом с правительством говорим. Но палитра всяких вопросов огромная, поэтому что-то может быть упущено правительством. Хорошо, что обратили на это внимание. Конечно, у нас не должно быть таких льгот для наших партнеров, которые подрывают собственное производство. Полностью с вами согласен", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220426/schet-1785464071.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/38/1552743873_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_b05c698f3ddbd7c70a0271a46b4beabe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владимир путин, льготы
18:34 09.06.2022 (обновлено: 18:37 09.06.2022)
Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний
Путин: льготы для иностранных компаний не должны подрывать отечественное производство
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Льготы для зарубежных компаний, присутствующих на российском рынке, не должны подрывать работу отечественных производств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.
Во время встречи один из участников задал Путину вопрос о том, могут ли российские власти посмотреть на льготы для иностранных компаний и создать равные условия конкуренции на российском рынке.
"Мы все время об этом с правительством говорим. Но палитра всяких вопросов огромная, поэтому что-то может быть упущено правительством. Хорошо, что обратили на это внимание. Конечно, у нас не должно быть таких льгот для наших партнеров, которые подрывают собственное производство. Полностью с вами согласен", - сказал Путин.