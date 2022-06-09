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Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний - РИА Новости, 09.06.2022
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Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний
Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний - РИА Новости, 09.06.2022
Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний
Льготы для зарубежных компаний, присутствующих на российском рынке, не должны подрывать работу отечественных производств, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:34
2022-06-09T18:37
экономика
технологии
владимир путин
льготы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Льготы для зарубежных компаний, присутствующих на российском рынке, не должны подрывать работу отечественных производств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.Во время встречи один из участников задал Путину вопрос о том, могут ли российские власти посмотреть на льготы для иностранных компаний и создать равные условия конкуренции на российском рынке."Мы все время об этом с правительством говорим. Но палитра всяких вопросов огромная, поэтому что-то может быть упущено правительством. Хорошо, что обратили на это внимание. Конечно, у нас не должно быть таких льгот для наших партнеров, которые подрывают собственное производство. Полностью с вами согласен", - сказал Путин.
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экономика, технологии, владимир путин, льготы
18:34 09.06.2022 (обновлено: 18:37 09.06.2022)
 
Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний

Путин: льготы для иностранных компаний не должны подрывать отечественное производство

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроизводство пластин с микросхемами на заводе "Микрон" в Зеленограде
Производство пластин с микросхемами на заводе Микрон в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производство пластин с микросхемами на заводе "Микрон" в Зеленограде. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Льготы для зарубежных компаний, присутствующих на российском рынке, не должны подрывать работу отечественных производств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.
Во время встречи один из участников задал Путину вопрос о том, могут ли российские власти посмотреть на льготы для иностранных компаний и создать равные условия конкуренции на российском рынке.
"Мы все время об этом с правительством говорим. Но палитра всяких вопросов огромная, поэтому что-то может быть упущено правительством. Хорошо, что обратили на это внимание. Конечно, у нас не должно быть таких льгот для наших партнеров, которые подрывают собственное производство. Полностью с вами согласен", - сказал Путин.
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ЭкономикаТехнологииВладимир ПутинЛьготы
 
 
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