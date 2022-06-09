https://ria.ru/20220609/lgoty-1794370758.html

Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний

Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний - РИА Новости, 09.06.2022

Путин ответил на вопрос о льготах для иностранных компаний

Льготы для зарубежных компаний, присутствующих на российском рынке, не должны подрывать работу отечественных производств, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:34

2022-06-09T18:34

2022-06-09T18:37

экономика

технологии

владимир путин

льготы

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Льготы для зарубежных компаний, присутствующих на российском рынке, не должны подрывать работу отечественных производств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.Во время встречи один из участников задал Путину вопрос о том, могут ли российские власти посмотреть на льготы для иностранных компаний и создать равные условия конкуренции на российском рынке."Мы все время об этом с правительством говорим. Но палитра всяких вопросов огромная, поэтому что-то может быть упущено правительством. Хорошо, что обратили на это внимание. Конечно, у нас не должно быть таких льгот для наших партнеров, которые подрывают собственное производство. Полностью с вами согласен", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220426/schet-1785464071.html

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экономика, технологии, владимир путин, льготы