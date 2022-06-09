Глава МВД Сербии ответил вице-премьеру на заявление о срыве визита Лаврова
Глава МВД Сербии Вулин ответил на заявление вице-премьера страны о срыве визита Лаврова
Флаги России и Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 июня – РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил вице-премьеру и министру горного дела и энергетики страны Зоране Михайлович, которая накануне заявила, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова осложнил бы положение Сербии и "хорошо, что он отложен".
Ранее соседние с Сербией страны Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня. Лавров после этого сообщил, что Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву в ближайшее время.
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"Всегда нехорошо, если иностранцы определяют, кто наши гости и кто наши друзья. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров десятилетиями в тяжелых условиях доказывал, что является другом Сербии, а как это доказали, те, кто сделал его визит невозможным?
Бомбардировками Сербии, признанием так называемого Косово, невыполнением Брюссельских соглашений, требованиями отказаться от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине), игнорированием сербских жертв, участием в попытках сместить президента всех сербов Александра Вучича?", - цитирует Вулина МВД.
"Если будем выбирать друзей согласно сиюминутной политике и если позволим, чтобы нам иностранцы определяли, как и с кем сотрудничать, возникает вопрос – что следующее? Отмена выборов и назначение Скупщины (парламента) и правительства, и отказ от военного нейтралитета? Сербия - ни российская, ни американская, ни европейская, Сербия – страна всех ее граждан, и только их, поэтому плохо, если друг не приезжает, а сила, которая нам угрожает, станет больше свободы, которую защищаем", - подчеркнул сербский министр внутренних дел в ответ на слова Михайлович.