https://ria.ru/20220609/latviya-1794430781.html

Посольство России в Латвии осудило перевод всего образования на латышский

Посольство России в Латвии осудило перевод всего образования на латышский - РИА Новости, 09.06.2022

Посольство России в Латвии осудило перевод всего образования на латышский

Посольство России в Латвии назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики - лицемерным,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T23:01

2022-06-09T23:01

2022-06-09T23:02

в мире

латвия

россия

мария захарова

кришьянис кариньш

образование

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посольство России в Латвии назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики - лицемерным, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.Ранее кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык - латышский - в течение трех лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе."Интересы детей и школьников, относящихся к русскоговорящим семьям и заинтересованных в изучении родного языка, в очередной раз проигнорированы властями страны. Насильственными методами насаждаются дискриминационные образовательные модели: ответственных чиновников не смутило даже то, что против законопроекта было подано почти 4 тысячи голосов (97% от общего числа участников общественных обсуждений)", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.В качестве доказательства "лицемерности правящей верхушки Латвии" посольство приводит воспоминания премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша, опубликованные в газете "Latvietis" в 2016 году о том, что в Англии сейчас, как и после войны, создается множество латышских школ, чтобы латышские дети за границей не забывали родной язык. "Следуя этой логике, что хорошо и приветствуется для латышских детей в других странах, недопустимо для русских в Латвии", - отмечает посольство."Европейский союз, 2022 год. Свободный выбор образовательных возможностей? Развитие? Мультикультурность? – Нет, цинизм, языковые гонения и карательные подходы к своим же гражданам в Латвии, представляющим русскую культуру", - подчеркнула дипмиссия.В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20220609/izyatie-1794322999.html

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в мире, латвия, россия, мария захарова, кришьянис кариньш, образование