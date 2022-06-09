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Посольство России в Латвии осудило перевод всего образования на латышский - РИА Новости, 09.06.2022
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Посольство России в Латвии осудило перевод всего образования на латышский
Посольство России в Латвии осудило перевод всего образования на латышский - РИА Новости, 09.06.2022
Посольство России в Латвии осудило перевод всего образования на латышский
Посольство России в Латвии назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики - лицемерным,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:01
2022-06-09T23:02
в мире
латвия
россия
мария захарова
кришьянис кариньш
образование
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посольство России в Латвии назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики - лицемерным, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.Ранее кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык - латышский - в течение трех лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе."Интересы детей и школьников, относящихся к русскоговорящим семьям и заинтересованных в изучении родного языка, в очередной раз проигнорированы властями страны. Насильственными методами насаждаются дискриминационные образовательные модели: ответственных чиновников не смутило даже то, что против законопроекта было подано почти 4 тысячи голосов (97% от общего числа участников общественных обсуждений)", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.В качестве доказательства "лицемерности правящей верхушки Латвии" посольство приводит воспоминания премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша, опубликованные в газете "Latvietis" в 2016 году о том, что в Англии сейчас, как и после войны, создается множество латышских школ, чтобы латышские дети за границей не забывали родной язык. "Следуя этой логике, что хорошо и приветствуется для латышских детей в других странах, недопустимо для русских в Латвии", - отмечает посольство."Европейский союз, 2022 год. Свободный выбор образовательных возможностей? Развитие? Мультикультурность? – Нет, цинизм, языковые гонения и карательные подходы к своим же гражданам в Латвии, представляющим русскую культуру", - подчеркнула дипмиссия.В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20220609/izyatie-1794322999.html
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в мире, латвия, россия, мария захарова, кришьянис кариньш, образование
23:01 09.06.2022 (обновлено: 23:02 09.06.2022)
 
Посольство России в Латвии осудило перевод всего образования на латышский

Посольство России в Риге назвало перевод всего образования на латышский дискриминационным

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Риге
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Здание посольства России в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посольство России в Латвии назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики - лицемерным, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.
Ранее кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык - латышский - в течение трех лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе.
Рига - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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"Интересы детей и школьников, относящихся к русскоговорящим семьям и заинтересованных в изучении родного языка, в очередной раз проигнорированы властями страны. Насильственными методами насаждаются дискриминационные образовательные модели: ответственных чиновников не смутило даже то, что против законопроекта было подано почти 4 тысячи голосов (97% от общего числа участников общественных обсуждений)", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В качестве доказательства "лицемерности правящей верхушки Латвии" посольство приводит воспоминания премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша, опубликованные в газете "Latvietis" в 2016 году о том, что в Англии сейчас, как и после войны, создается множество латышских школ, чтобы латышские дети за границей не забывали родной язык. "Следуя этой логике, что хорошо и приветствуется для латышских детей в других странах, недопустимо для русских в Латвии", - отмечает посольство.
"Европейский союз, 2022 год. Свободный выбор образовательных возможностей? Развитие? Мультикультурность? – Нет, цинизм, языковые гонения и карательные подходы к своим же гражданам в Латвии, представляющим русскую культуру", - подчеркнула дипмиссия.
В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
Центральная часть города Рига, Латвия - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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