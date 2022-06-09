https://ria.ru/20220609/lagerya-1794226320.html

Мурманский губернатор опроверг фейк о трудовых лагерях для беженцев

Мурманский губернатор опроверг фейк о трудовых лагерях для беженцев - РИА Новости, 09.06.2022

Мурманский губернатор опроверг фейк о трудовых лагерях для беженцев

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал "фейком, глупостью и позором" информацию о том, что на территории региона якобы устроены трудовые лагеря для... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:46

2022-06-09T12:46

2022-06-09T12:46

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МУРМАНСК, 9 июня – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал "фейком, глупостью и позором" информацию о том, что на территории региона якобы устроены трудовые лагеря для беженцев.Он добавил, что в данный момент на территории региона находятся 385 человек, приехавших из ДНР и ЛНР. В основном они живут у родственников, однако власти оказывают им необходимую помощь, в том числе с трудоустройством. По словам губернатора, вместе с родителями в регион приехали и дети – 53 ребенка устроены в школу, 13 детей посещают детский сад. Недавно одна женщина, переехавшая в Мурманскую область из ДНР, родила ребенка."Мы стараемся всем помогать, и тем, кто к нам приезжает, и тем, кто находится в ДНР и ЛНР. Сегодня еще два вагона гуманитарной помощи, которые собрали северяне, отправятся туда, и точно для каждого, готового работать, работа найдется. Всем, кто приедет к нам, найдется забота", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20220607/evakuatsiya-1793859356.html

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общество, донецкая народная республика, мурманская область, луганская народная республика