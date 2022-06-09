Рейтинг@Mail.ru
Мурманский губернатор опроверг фейк о трудовых лагерях для беженцев - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/lagerya-1794226320.html
Мурманский губернатор опроверг фейк о трудовых лагерях для беженцев
Мурманский губернатор опроверг фейк о трудовых лагерях для беженцев - РИА Новости, 09.06.2022
Мурманский губернатор опроверг фейк о трудовых лагерях для беженцев
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал "фейком, глупостью и позором" информацию о том, что на территории региона якобы устроены трудовые лагеря для... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:46
2022-06-09T12:46
общество
донецкая народная республика
мурманская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774184236_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_54170c4cac886899086cda39dc85e4f9.jpg
МУРМАНСК, 9 июня – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал "фейком, глупостью и позором" информацию о том, что на территории региона якобы устроены трудовые лагеря для беженцев.Он добавил, что в данный момент на территории региона находятся 385 человек, приехавших из ДНР и ЛНР. В основном они живут у родственников, однако власти оказывают им необходимую помощь, в том числе с трудоустройством. По словам губернатора, вместе с родителями в регион приехали и дети – 53 ребенка устроены в школу, 13 детей посещают детский сад. Недавно одна женщина, переехавшая в Мурманскую область из ДНР, родила ребенка."Мы стараемся всем помогать, и тем, кто к нам приезжает, и тем, кто находится в ДНР и ЛНР. Сегодня еще два вагона гуманитарной помощи, которые собрали северяне, отправятся туда, и точно для каждого, готового работать, работа найдется. Всем, кто приедет к нам, найдется забота", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220607/evakuatsiya-1793859356.html
донецкая народная республика
мурманская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774184236_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d9b996afed2451f9712f454f44e15180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, мурманская область, луганская народная республика
12:46 09.06.2022
 
Мурманский губернатор опроверг фейк о трудовых лагерях для беженцев

Губернатор Мурманской области Чибис: информация о трудовых лагерях для беженцев фейковая

© РИА Новости / Максим БлиновБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 июня – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал "фейком, глупостью и позором" информацию о том, что на территории региона якобы устроены трудовые лагеря для беженцев.
"Посмотрел этот фейк - глупость и позор. У нас Мурманск - самый крупный город за Полярным кругом в мире. Он активно развивается и экономически, и с точки зрения качества жизни", - сказал Чибис в эфире Первого канала.
Он добавил, что в данный момент на территории региона находятся 385 человек, приехавших из ДНР и ЛНР. В основном они живут у родственников, однако власти оказывают им необходимую помощь, в том числе с трудоустройством. По словам губернатора, вместе с родителями в регион приехали и дети – 53 ребенка устроены в школу, 13 детей посещают детский сад. Недавно одна женщина, переехавшая в Мурманскую область из ДНР, родила ребенка.
"Мы стараемся всем помогать, и тем, кто к нам приезжает, и тем, кто находится в ДНР и ЛНР. Сегодня еще два вагона гуманитарной помощи, которые собрали северяне, отправятся туда, и точно для каждого, готового работать, работа найдется. Всем, кто приедет к нам, найдется забота", - подчеркнул глава региона.
Эвакуация гражданских лиц - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 21:46Специальная военная операция на Украине
Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР 22,7 тысячи человек
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаМурманская областьЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала