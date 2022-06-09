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Курс доллара упал до 58 рублей
Курс доллара упал до 58 рублей - РИА Новости, 09.06.2022
Курс доллара упал до 58 рублей
Рубль ускоряет рост в четверг днем: доллар тестирует поддержку в 58 рублей и уже опускался ниже, а евро торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:12
2022-06-09T13:12
2022-06-09T13:28
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
курс доллара
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динамика курсов валют
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рубль ускоряет рост в четверг днем: доллар тестирует поддержку в 58 рублей и уже опускался ниже, а евро торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.21 мск падал на 1,39 рубля - до 58,01 рубля, евро - на 1,8 рубля, до 61,79 рубля.Минутами ранее доллар падал до 57,97 рубля – минимума с 25 мая.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:12 09.06.2022 (обновлено: 13:28 09.06.2022)
Курс доллара упал до 58 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал до 58 рублей впервые с 25 мая