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Курс доллара упал до 58 рублей

Курс доллара упал до 58 рублей - РИА Новости, 09.06.2022

Курс доллара упал до 58 рублей

Рубль ускоряет рост в четверг днем: доллар тестирует поддержку в 58 рублей и уже опускался ниже, а евро торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:12

2022-06-09T13:12

2022-06-09T13:28

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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курс доллара

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московская биржа

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динамика курсов валют

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рубль ускоряет рост в четверг днем: доллар тестирует поддержку в 58 рублей и уже опускался ниже, а евро торгуется дешевле 62 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.21 мск падал на 1,39 рубля - до 58,01 рубля, евро - на 1,8 рубля, до 61,79 рубля.Минутами ранее доллар падал до 57,97 рубля – минимума с 25 мая.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

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