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Курс евро упал ниже 62 рублей
Курс евро упал ниже 62 рублей - РИА Новости, 09.06.2022
Курс евро упал ниже 62 рублей
Рубль утром в четверг усиливает рост: евро уже тестирует поддержку 62 рубля и опускался ниже, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:27
2022-06-09T11:27
2022-06-09T11:34
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
россия
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курс рубля
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рубль утром в четверг усиливает рост: евро уже тестирует поддержку 62 рубля и опускался ниже, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.24 мск падал на 87 коп, до 58,53 рубля, евро - на 1,42 рубля, до 62,17 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее евро падал до 61,94 рубля – минимума с 31 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:27 09.06.2022 (обновлено: 11:34 09.06.2022)
Курс евро упал ниже 62 рублей
Курс евро на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с 31 мая