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Курс евро упал ниже 62 рублей

Курс евро упал ниже 62 рублей - РИА Новости, 09.06.2022

Курс евро упал ниже 62 рублей

Рубль утром в четверг усиливает рост: евро уже тестирует поддержку 62 рубля и опускался ниже, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:27

2022-06-09T11:27

2022-06-09T11:34

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

россия

евро

доллар

рубль

курс рубля

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рубль утром в четверг усиливает рост: евро уже тестирует поддержку 62 рубля и опускался ниже, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.24 мск падал на 87 коп, до 58,53 рубля, евро - на 1,42 рубля, до 62,17 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее евро падал до 61,94 рубля – минимума с 31 мая.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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