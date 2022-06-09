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Мишустин рассказал о мерах по повышению инвестпривлекательности Курил - РИА Новости, 09.06.2022
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Мишустин рассказал о мерах по повышению инвестпривлекательности Курил
Мишустин рассказал о мерах по повышению инвестпривлекательности Курил - РИА Новости, 09.06.2022
Мишустин рассказал о мерах по повышению инвестпривлекательности Курил
Правительство РФ планирует принять ряд решений по повышению инвестиционной привлекательности Курильских островов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:35
2022-06-09T14:35
экономика
курильские острова
дальний восток
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство РФ планирует принять ряд решений по повышению инвестиционной привлекательности Курильских островов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще одна важная сфера- развитие регионов Дальнего востока. В связи с текущими вызовами этот федеральный округ приобретает еще большее значение с точки зрения нашей международной торговли. Особое направление здесь - Курильские острова... Правительство примет новые решения, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность этих территорий, сформировать условия для создания производств, услуг, рабочих мест - как в рамках действующих, так и для запуска новых проектов", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.Он отметил, что для предпринимателей- участников преференциальных режимов на Курилах, будет упрощен порядок выделения участков в местном ТОРе, кроме того, появится возможность изменить принадлежность или категорию земли, что облегчит ее оформление при подготовке сделок или запуске новых проектов."Такие изменения также позволят усовершенствовать систему управления ТОРами в целом, повысить инвестиционную привлекательность преференциальных режимов Дальнего Востока", - добавил глава кабмина.
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/kurily-1790378822.html
курильские острова
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экономика, курильские острова, дальний восток
14:35 09.06.2022
 
Мишустин рассказал о мерах по повышению инвестпривлекательности Курил

Премьер Мишустин: правительство примет решения по повышению инвестпривлекательности Курил

© РИА Новости / Данил Годлевский / Перейти в фотобанкВид на остров Итуруп с берега острова Уруп
Вид на остров Итуруп с берега острова Уруп - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Данил Годлевский
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Вид на остров Итуруп с берега острова Уруп . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство РФ планирует принять ряд решений по повышению инвестиционной привлекательности Курильских островов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще одна важная сфера- развитие регионов Дальнего востока. В связи с текущими вызовами этот федеральный округ приобретает еще большее значение с точки зрения нашей международной торговли. Особое направление здесь - Курильские острова... Правительство примет новые решения, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность этих территорий, сформировать условия для создания производств, услуг, рабочих мест - как в рамках действующих, так и для запуска новых проектов", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Он отметил, что для предпринимателей- участников преференциальных режимов на Курилах, будет упрощен порядок выделения участков в местном ТОРе, кроме того, появится возможность изменить принадлежность или категорию земли, что облегчит ее оформление при подготовке сделок или запуске новых проектов.
"Такие изменения также позволят усовершенствовать систему управления ТОРами в целом, повысить инвестиционную привлекательность преференциальных режимов Дальнего Востока", - добавил глава кабмина.
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ЭкономикаКурильские островаДальний Восток
 
 
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