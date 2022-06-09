https://ria.ru/20220609/kult-1794252668.html
Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине
Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине
Экс-глава правительства Украины Николай Азаров в четверг заявил, что на Украине возрождается культ личности, речь, по его словам, идет о возвеличивании... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:59
2022-06-09T13:59
2022-06-09T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экс-глава правительства Украины Николай Азаров в четверг заявил, что на Украине возрождается культ личности, речь, по его словам, идет о возвеличивании Владимира Зеленского депутатским корпусом.Член правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых ранее обратился с депутатским запросом к Романовскому сельсовету Житомирской области о переименовании улицы в честь Зеленского."Депутат из "Слуги народа" Сергей Кузьминых предложил назвать улицу в селе Романов Бердичевского района Житомирской области в честь, кого бы вы думали? В честь Зеленского!" - написал Азаров в Telegram-канале.Бывший премьер-министр задается вопросом, можно ли расценивать такой депутатский запрос как "желание выслужиться перед Зеленским" или это возрождение давно забытого культа личности.
https://ria.ru/20220607/dzhonson-1793825677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр
Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине
Экс-премьер Украины Азаров: в стране возрождается культ личности, теперь Зеленского