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Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/kult-1794252668.html
Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине
Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине
Экс-глава правительства Украины Николай Азаров в четверг заявил, что на Украине возрождается культ личности, речь, по его словам, идет о возвеличивании... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:59
2022-06-09T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экс-глава правительства Украины Николай Азаров в четверг заявил, что на Украине возрождается культ личности, речь, по его словам, идет о возвеличивании Владимира Зеленского депутатским корпусом.Член правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых ранее обратился с депутатским запросом к Романовскому сельсовету Житомирской области о переименовании улицы в честь Зеленского."Депутат из "Слуги народа" Сергей Кузьминых предложил назвать улицу в селе Романов Бердичевского района Житомирской области в честь, кого бы вы думали? В честь Зеленского!" - написал Азаров в Telegram-канале.Бывший премьер-министр задается вопросом, можно ли расценивать такой депутатский запрос как "желание выслужиться перед Зеленским" или это возрождение давно забытого культа личности.
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в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр
13:59 09.06.2022
 
Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине

Экс-премьер Украины Азаров: в стране возрождается культ личности, теперь Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экс-глава правительства Украины Николай Азаров в четверг заявил, что на Украине возрождается культ личности, речь, по его словам, идет о возвеличивании Владимира Зеленского депутатским корпусом.
Член правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых ранее обратился с депутатским запросом к Романовскому сельсовету Житомирской области о переименовании улицы в честь Зеленского.
"Депутат из "Слуги народа" Сергей Кузьминых предложил назвать улицу в селе Романов Бердичевского района Житомирской области в честь, кого бы вы думали? В честь Зеленского!" - написал Азаров в Telegram-канале.
Бывший премьер-министр задается вопросом, можно ли расценивать такой депутатский запрос как "желание выслужиться перед Зеленским" или это возрождение давно забытого культа личности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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