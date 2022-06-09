https://ria.ru/20220609/kult-1794252668.html

Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине

Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине - РИА Новости, 09.06.2022

Азаров заявил о возрождении культа личности на Украине

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров в четверг заявил, что на Украине возрождается культ личности, речь, по его словам, идет о возвеличивании... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:59

2022-06-09T13:59

2022-06-09T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

николай азаров (политик)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экс-глава правительства Украины Николай Азаров в четверг заявил, что на Украине возрождается культ личности, речь, по его словам, идет о возвеличивании Владимира Зеленского депутатским корпусом.Член правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых ранее обратился с депутатским запросом к Романовскому сельсовету Житомирской области о переименовании улицы в честь Зеленского."Депутат из "Слуги народа" Сергей Кузьминых предложил назвать улицу в селе Романов Бердичевского района Житомирской области в честь, кого бы вы думали? В честь Зеленского!" - написал Азаров в Telegram-канале.Бывший премьер-министр задается вопросом, можно ли расценивать такой депутатский запрос как "желание выслужиться перед Зеленским" или это возрождение давно забытого культа личности.

https://ria.ru/20220607/dzhonson-1793825677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр