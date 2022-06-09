https://ria.ru/20220609/krazha-1794133978.html

В Приморье школьники украли металлолом стоимостью более миллиона рублей

В Приморье школьники украли металлолом стоимостью более миллиона рублей - РИА Новости, 09.06.2022

В Приморье школьники украли металлолом стоимостью более миллиона рублей

В Приморье школьники украли металлолом стоимостью более миллиона рублей

2022-06-09T03:03

2022-06-09T03:03

2022-06-09T11:12

происшествия

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Двое подростков в городе Находка, расположенном в Приморском крае, украли с местного предприятия детали из цветного металла на 1,3 миллиона рублей и продали их в пункте скупки за 8 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный глава МВД.Гендиректор одного из предприятий Находки сообщил в полицию о незаконном проникновении на территорию завода и хищении имущества на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Так, были украдены комплектующие детали компрессора из цветных металлов.Возбуждено дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище".Родителей школьников привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/garazh-1745268612.html

находка

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, находка