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В Приморье школьники украли металлолом стоимостью более миллиона рублей - РИА Новости, 09.06.2022
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В Приморье школьники украли металлолом стоимостью более миллиона рублей
В Приморье школьники украли металлолом стоимостью более миллиона рублей - РИА Новости, 09.06.2022
В Приморье школьники украли металлолом стоимостью более миллиона рублей
В Приморье школьники украли металлолом стоимостью более миллиона рублей
2022-06-09T03:03
2022-06-09T11:12
происшествия
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Двое подростков в городе Находка, расположенном в Приморском крае, украли с местного предприятия детали из цветного металла на 1,3 миллиона рублей и продали их в пункте скупки за 8 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный глава МВД.Гендиректор одного из предприятий Находки сообщил в полицию о незаконном проникновении на территорию завода и хищении имущества на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Так, были украдены комплектующие детали компрессора из цветных металлов.Возбуждено дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище".Родителей школьников привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.
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происшествия, находка
03:03 09.06.2022 (обновлено: 11:12 09.06.2022)
 
В Приморье школьники украли металлолом стоимостью более миллиона рублей

В городе Находка школьники украли цветной металл стоимостью более миллиона рублей

© Фото : пресс-служба ОМВД России по Находкинскому городскому округу В Находке в Приморском крае с предприятия, расположенного на Северном проспекте, совершена кража цветного металла с ущербом свыше 1,3 млн рублей
В Находке в Приморском крае с предприятия, расположенного на Северном проспекте, совершена кража цветного металла с ущербом свыше 1,3 млн рублей - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : пресс-служба ОМВД России по Находкинскому городскому округу
Читать ria.ru в
В Приморье школьники украли металлолом стоимостью более миллиона рублей
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Двое подростков в городе Находка, расположенном в Приморском крае, украли с местного предприятия детали из цветного металла на 1,3 миллиона рублей и продали их в пункте скупки за 8 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный глава МВД.
Гендиректор одного из предприятий Находки сообщил в полицию о незаконном проникновении на территорию завода и хищении имущества на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Так, были украдены комплектующие детали компрессора из цветных металлов.
© Фото : пресс-служба ОМВД России по Находкинскому городскому округу В Находке в Приморском крае с предприятия, расположенного на Северном проспекте, совершена кража цветного металла с ущербом свыше 1,3 млн рублей
В Находке Приморского края с предприятия, расположенного на Северном проспекте, соверщена кража цветного металла с ущербом свыше 1,3 млн рублей - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : пресс-служба ОМВД России по Находкинскому городскому округу
В Находке в Приморском крае с предприятия, расположенного на Северном проспекте, совершена кража цветного металла с ущербом свыше 1,3 млн рублей

"Полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались два школьника в возрасте 15 и 16 лет. В отделе полиции подростки дали признательные показания, сообщив, что похищенное они сдали в пункт приема металлолома за восемь тысяч рублей, а вырученные деньги потратили", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище".
Родителей школьников привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.
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