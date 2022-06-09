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Украинские военные удерживают людей на заводе "Кондиционер" в Краматорске
Украинские военные удерживают людей на заводе "Кондиционер" в Краматорске - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские военные удерживают людей на заводе "Кондиционер" в Краматорске
Украинские военные разместили артиллерию и РСЗО на заводе "Кондиционер" в Краматорске в Донецкой Народной Республике, в помещениях насильно удерживают... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T21:44
2022-06-09T21:44
2022-06-09T21:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
краматорск
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донбасс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили артиллерию и РСЗО на заводе "Кондиционер" в Краматорске в Донецкой Народной Республике, в помещениях насильно удерживают работников предприятия, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории завода "Кондиционер" (улица Школьная) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия", - сказал он.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793264273.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, краматорск, украина, донбасс
Украинские военные удерживают людей на заводе "Кондиционер" в Краматорске
Минобороны: украинские военные удерживают работников на заводе "Кондиционер" в Краматорске