https://ria.ru/20220609/koronavirus-1794183763.html

В России за сутки госпитализировали более 1,4 тысячи человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали более 1,4 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2022

В России за сутки госпитализировали более 1,4 тысячи человек с COVID-19

Более 1,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 9,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:07

2022-06-09T11:07

2022-06-09T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 1,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 9,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 9 июня 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 470 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 32 регионах, снижение — в 46 регионах, ситуация не изменилась в семи регионах страны.Кроме того, в России выявлены более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса за сутки, скончались 77 пациентов с этим заболеванием, также сообщили в оперативном штабе.Согласно сообщению, выздоровели за сутки 4 297 человек, на 9,3% меньше в сравнении с 8 июня."Выявлено 3 774 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 77 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220607/koronavirus-1793812601.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия