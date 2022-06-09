https://ria.ru/20220609/koronavirus-1794183763.html
В России за сутки госпитализировали более 1,4 тысячи человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 1,4 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2022
В России за сутки госпитализировали более 1,4 тысячи человек с COVID-19
Более 1,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 9,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:07
2022-06-09T11:07
2022-06-09T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 1,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 9,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 9 июня 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 470 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 32 регионах, снижение — в 46 регионах, ситуация не изменилась в семи регионах страны.Кроме того, в России выявлены более 3,7 тысячи новых случаев коронавируса за сутки, скончались 77 пациентов с этим заболеванием, также сообщили в оперативном штабе.Согласно сообщению, выздоровели за сутки 4 297 человек, на 9,3% меньше в сравнении с 8 июня."Выявлено 3 774 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 77 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220607/koronavirus-1793812601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
В России за сутки госпитализировали более 1,4 тысячи человек с COVID-19
В России за сутки выявили 3774 новых случая заражения коронавирусом