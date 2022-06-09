https://ria.ru/20220609/korabli-1794032570.html

Именем царя: какие корабли и суда называли в честь Петра I

Именем царя: какие корабли и суда называли в честь Петра I - РИА Новости, 09.06.2022

Именем царя: какие корабли и суда называли в честь Петра I

На флоте издавна существует традиция имянаречения кораблей и судов в честь выдающихся людей. В Россию эту традицию перенес Петр I, и вполне естественно, что его РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:00

2022-06-09T10:00

2022-06-09T10:00

морская держава

морская держава

петр i

россия

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. На флоте издавна существует традиция имянаречения кораблей и судов в честь выдающихся людей. В Россию эту традицию перенес Петр I, и вполне естественно, что его имя было написано на многих бортах. Причем первый корабль царь назвал лично. По просьбе РИА Новости ко дню рождения Петра историк Сергей Минаев вспомнил все корабли, носившие легендарное имя."Петр Первый и Вторый" (1723)Петр I любил давать кораблям имена в честь святых, побед в битвах или праздников. Редко он прославлял таким образом родственников, разве что мать ("Наталья") и дочерей ("Принцесса Анна", "Принцесса Елизавета", "Лизет"). Уже после заключения Ништадтского мира император принял решение построить на верфи Санкт-Петербургского адмиралтейства (ныне одно из старейших судостроительных предприятий России "Адмиралтейские верфи", входит в состав ОСК) линейный корабль I ранга – первый в стране стопушечный корабль. Он был заложен 29 июня 1723 году и получил имя "Петр I".Это был очень большой и крайне дорогой корабль (на транспортировку дерева для него было потрачено около 40 тысяч рублей), проект которого разработал сам царь вместе с его правой рукой по судостроению Федосеем Скляевым. Осенью 1724 года император заболел, а в январе 1725 года умер, но корабль еще не был спущен на воду.Политика России после смерти Петра менялась быстро, что сказалось на корабле – возник спор, кто же его будет достраивать. Претендентов было двое: Ричард Браун и Федосей Скляев. В итоге вдова императора Екатерина I поручила достройку именно Скляеву, так как он отказывался передать чертежи иностранцам, дабы за границей по ним не повторили работу.Служил "Петр Первыйи Вторый" довольно долго – больше 20 лет. В статусе флагмана Балтийского флота он участвовал в осаде Данцига (современный Гданьск) в 1734 году. Через десять лет его превратили в музей в память о государе, но скоро корабль окончательно обветшал и был списан.Кстати, корабль "Петр II" –на этот раз IVранга, на 54 орудия – тоже был построен."Император Петр I" (1827)Спустя век в Санкт-Петербургском Главном Адмиралтействе был заложен еще один линкор I ранга на 110 пушек. Работами руководил Григорий Исаков – человек с огромным опытом и большими связями. Ему поручили построить серию из трех кораблей, в которой помимо "Петра I" были корабли, названные в честь императора Александра Iи святого Георгия Победоносца.Корабль прослужил на Балтике более 30 лет, причем в годы Крымской войны был в составе эскадры адмирала Рикорда, готовившейся отразить нападение британцев и французов на Кронштадт. Нападение не состоялось, и после завершения Крымской войны с устаревшего корабля сняли вооружение. В 1863 году он был исключен из списков флота."Петр Великий" (1869)Одним из учеников Григория Исакова был Андрей Попов. Он участвовал в Крымской войне, стал адмиралом и прославился в деле кораблестроения, хотя не раз давал повод для пересудов. Ему выпало строить первые броненосцы типа монитор – и он с этой задачей блестяще справился.Повоевать "Петру Великому" как эскадренному броненосцу не пришлось, хотя служба ему выдалась рекордно долгая – аж до 1959 года. После 1903 года боеспособность снизилась, поэтому его использовали как учебный корабль, плавучую базу для подводных лодок и, наконец, как минный блокшив.Император Петр Великий (1913)Это пассажирское судно было построено в Шотландии по заказу Российского общества пароходства и торговли и в 1914 году вышло на линию Одесса – Александрия. С началом Первой мировой войны судно было превращено в госпиталь. Вообще у "Императора Петра Великого" была долгая и запутанная история – его захватывали немцы и французы, он подрывался на мине и дважды тонул: первый раз между Варной и Одессой в 1920 году (18 лет пролежал на дне), второй раз в самой Одессе в 1941 году (год находился на дне).После войны "Петр Великий" стал "Якутией" и работал на пассажирской линии Владивосток – Корсаков. Распилили на металл его в 1988 году в Южной Корее, но перед этим он побывал на дне третий раз – в порту Пусан его таранил буксир.Петр Великий (1986)Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" был заложен в 1986 году на Балтийском заводе по проекту Северного ПКБ (входит в состав ОСК). До 1992 года носил имя "Юрий Андропов". Это самый большой в мире боевой корабль (если не считать авианосцев) – его длина превышает 250 метров, а длина коридоров – более 20 км.В 1998 году корабль был передан Северному флоту, флагманом которого он является по сей день. Крейсер побывал в нескольких морских походах, участвовал в учениях, ловил сомалийских пиратов. 28 июля 2012 года тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" указом Президента РФ награжден орденом Нахимова "за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные личным составом корабля при выполнении боевых заданий командования".Петр I (1989)В 1989 имя императора получило судно, ранее называвшееся в честь Михаила Суслова. Паром, построенный в Польше в 1981 году, за свою тридцатилетнюю морскую карьеру побывал круизным лайнером, плавучей глазной клиникой Святослава Федорова, казино, а также чем-то вроде тюрьмы для экипажа. Дело в том, что за долги Черноморского пароходства судно арестовали, и оно два года стояло в Дубае без электричества, воды и канализации. Украинский экипаж, которому вместо задержанных зарплатных денег, по легенде, прислали священника, просил подаяние. В 2001 годусудно переименовали, а в 2014-м распилили на металл в КНР.Рыболовецкий траулер Петр I (1993)Один из "императоров" ловит рыбу – в частности сельдь иваси. А все потому, что этот "Петр I" – малый рыболовный креветочный траулер. За высокие производственные результаты его экипаж был представлен к государственным наградам, потому что в 2019 году траулер установил рекорд вылова одним судном за год – 85 тысяч тонн. Судно вело промысел у Южных Курил и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.Петр Великий (2022)А самый новый "Петр Великий" – пассажирский круизный лайнер – пока не передан заказчику и находится на заводе Объединенной судостроительной корпорации в Астрахани. Построен он по схожему проекту с уже прославившимся на Волге лайнером "Мустай Карим", но по "начинке" существенно сложнее, что и стало причиной задержки в строительстве. Но заводские ходовые испытания уже пройдены, а значит, очень скоро новый пятизвездочный "Петр Великий" повезет туристов по рекам нашей Родины.

https://ria.ru/20220525/nevelskoy-1790598588.html

https://ria.ru/20220324/bubnov-1776675064.html

https://ria.ru/20220319/petr-1775750591.html

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морская держава, петр i, россия